搶攻產業升級與全球數位商機 所羅門、微星、技嘉 AI業務驅動成長

所羅門董事長陳政隆表示，今年AI平台業務營收有望年增超過1倍。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI熱潮帶動科技產業轉型，成為今年股東會焦點，視覺技術軟體廠所羅門（2359）、電競品牌微星（2377）及板卡大廠技嘉（2376）皆積極拓展AI業務，分別聚焦軟體平台、伺服器與高效能筆電等產品，搶攻產業升級與全球數位商機。

所羅門董事長陳政隆表示，今年AI平台業務營收有望年增超過1倍，除應用於工業自動化場域外，亦延伸至零售、物流、礦業及醫療領域。公司主攻軟體與平台整合，並與國內外機器人廠合作，搭配擴增實境（AR）技術導入，目標提升利基型業務比重。所羅門5月合併營收3.15億元、年增逾2成，下半年展望審慎樂觀。

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微星則強化AI伺服器與智慧物聯網（AIoT）布局，董事長徐祥指出，公司投入L10與L11階段製程，並搭配電動車充電樁等產品出貨，持續擴大集團非消費性電子業務比重。旗下桃園廠轉型為第2總部，專責AI伺服器與新產品開發，美國與歐洲廠房也擴建完成，有助提升全球供應韌性。預期第3季起AI產品出貨放量，加上電競旺季助攻，全年營運有望逐季成長。

技嘉則著眼美國AI伺服器終端組裝線於下半年啟用，同步進一步深化與通路合作，強化區域供應鏈與出貨彈性。董事長葉培城表示，公司積極推動「主板與CPU整合銷售」模式，搭配新主機板與筆電換機潮，擴大營收來源。儘管關稅與匯率波動帶來挑戰，但公司具備風險管控能力，AI產品與板卡需求穩定，全年營運維持成長態勢。

3家公司均強調，AI業務將成為驅動中長期成長的核心引擎，並將持續強化與國際合作夥伴的技術整合與全球布局，在變動的大環境下尋求新動能。

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