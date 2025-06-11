台積5月營收3205億 歷史次高

台積電5月營收3205.16億元，創歷史次高。（資料照）

月減8.3%、年增39.6%

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公布5月營收3205.16億元，雖月減8.3%、但年增39.6%，創歷年單月次高與同月新高，市場預期台積電6月營收將持續下滑，但第2季順利達成財測目標無虞；台積電今年前5月累計營收達1兆5093億元，年增42.6%，創歷年同期新高。

受惠客戶對AI需求強勁，台積電4月營收飆高達3495.66億元並創新高，5月受台幣升值等因素影響，營收月減8.3%，但仍達歷史次高，4、5月累計營收為6700.82億元，已達第2季財測中位數逾7成。市場推估，台積電6月營收將滑落到3000億元以下，但第2季財測預期可達標。

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前5月營收逾1.5兆 年增42.6%

受惠客戶對5、3奈米強勁的拉貨動能，台積電先前預估第2季合併營收將介於284億至292億美元之間，中間值約季增12.75%，優於市場預期，以1美元兌換32.5元新台幣匯率假設，預估毛利率將介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。

但近月以來新台幣急升，超過台積電預估匯率，估計台幣每升值1%，影響台積電營業利益率下降0.4個百分點。台積電董事長魏哲家日前表示，最近新台幣升值8%，台積電營業利益率將下降逾3個百分點，影響數字大，公司唯一辦法就是「努力做」，將技術維持世界第一，賣該有的價值。此說法暗示台積電先進製程將漲價，以維持獲利目標。

台積電昨股價收1045元、大漲40元，漲幅3.98%，成交量4.47萬張，其中外資大買2.44萬張、為連5買，投信買超698張，自營商買超1086張。

台積電長期合作的無塵室工程廠漢唐（2404）昨召開股東會，董事長李惠文、總經理賴志明於會後受訪指出，在台灣接案台積電2奈米與先進封裝廠之外，佈局美國也漸入佳境，台積電美國二廠工程訂單已到位，工程量較一廠擴大，以漢唐目前接案量，對營運展望樂觀。

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