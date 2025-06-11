機械業緩步回溫 憂匯率攪局

機械公會呼籲政府協助匯率穩定。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會昨表示，五月機械出口年增八．九％、連續四個月成長，機械產業「緩步回溫」，但因全球政經情勢不明、新台幣升值幅度加大，影響企業獲利。機械公會強調，目前美國已是我最大出口市場，相較美國關稅衝擊，新台幣較鄰近競爭對手國大幅升值的影響層面更為廣大，廠商會遭受匯損、失去訂單等，呼籲政府適時協助匯率穩定。

機械公會指出，五月機械出口二十七．七九億美元、年增八．九％；以新台幣計算八六○．一二億元，年增四％。機械公會表示，以美元或新台幣計價，兩者相差已近五個百分點。

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機械公會表示，目前美中為我國兩大市場，在美國對等關稅暫緩實施的提早出貨效應下，前五月對美國出口三十二億美元，大於中國二十八．二億美元；公會強調，美國目前已是台灣機械最大出口市場，實施對等關稅可能影響台灣機械產品出口美國市場，但新台幣大幅升值的影響層面「更為廣大」。

公會指出，外銷所得美元，最終仍須轉換為新台幣來支付企業營運所需，面對新台幣升值較其他國家強勢，不僅匯兌損失影響獲利，更可能造成外銷價格較競爭對手國高而失去接單機會，政府應適時「協助匯率穩定」。

機械公會補充，從四月起到六月九日收盤止，新台幣升值九．八％，日圓僅升值三．四％，人民幣更僅升值一．一％；對以外銷為主的台灣機械產業，企業經營面臨挑戰。

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