美商會籲 調整對台不公平關稅

台灣美國商會昨發表2025台灣白皮書。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣美國商會昨發布二○二五台灣白皮書，對華府建言首項就是呼籲美國政府對台灣國防的支持，也倡議台美高階內閣官員常態性互訪；美商會並表示，美國關稅新政對台灣這樣值得信賴的民主夥伴不公平，也造成美國成本增加，並傳遞出與強化台美關係互相矛盾的訊號。

美商會強調，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益擴大，是美國最值得信賴的夥伴之一，在維護印太地區和平穩定上不可或缺。美商會對華府建言中，首項是呼籲美國政府持續對台灣國防提供跨黨派支持，確保已核准軍售案的即時交付，並促進台灣企業更深入參與美國國防供應鏈。

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鼓勵美內閣官員定期訪台

美商會指出，台灣正積極強化區域安全的承擔，過去兩年，台灣為增強防衛能力，提升國防預算、延長義務役期限及全面改革後備動員體系等。總統賴清德承諾將年度國防支出提升至GDP（國內生產毛額）的三％，不僅展現政治決心，更反映持續實質行動。

此外，美商會也鼓勵恢復美國內閣級高階官員定期訪台，涵蓋國防協調、貿易談判、科技產業的實質訪問，符合美方戰略利益，亦有助於降低不必要的政治干擾，若能建立高層互訪常態化機制，則不易被視為挑釁行為。

儘速簽避免雙重課稅協定

對於台美避免雙重課稅協定，美商會指出，避免雙重課稅協定有望突破多年僵局，呼籲儘速解決這項長期障礙，缺乏協定阻礙台廠在美投資，尤其是半導體供應鏈中希望擴大在美布局的廠商。

美商會也表示，美國對台灣商品所施加的新關稅與擬議關稅，不但對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高美國企業與消費者的成本，並傳遞出與強化台美關係相矛盾的訊號。因此，美商會呼籲美國調整關稅政策，以與提升國內產業競爭力及鞏固經濟夥伴關係的戰略目標一致。

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