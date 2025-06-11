鬆綁晶片換中稀土 美︰不含輝達H20

美中第二階段貿易談判週二（十日）繼續在倫敦舉行。左為美國財政部長貝森特，右為中國國務院副總理何立峰。（美聯社資料照）

分析師︰戰略產業關稅等問題 不可能取得重大進展

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中第二階段貿易談判週二（十日）繼續在倫敦舉行，雙方尋求化解因技術產品及稀土出口管制引發的緊張關係。美國總統川普在白宮表示，收到談判進展順利的報告，但坦承中國「不好應付」。

美國商務部長盧特尼克表示，與中方談判「進展順利」，「昨天談了一整天，今天也將談一整天」。財政部長貝森特說，與中方代表有一場「很好的會議」。

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《華爾街日報》報導，川普為美方放寬對中國出口管制留出空間，授權貝森特領軍的團隊就取消多種技術產品的對中出口限制進行談判。美方先前已暗示，願意取消一些技術產品的出口管制，包括晶片設計軟體、飛機引擎零件、乙烷和核原料等，以交換中國放寬對稀土出口的管制。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）週一接受CNBC訪問表示，美方尋求中國確認能恢復關鍵礦物的流動，川普政府預期在與中方代表握手後，美方的技術出口管制將放鬆，中方也會大量釋出稀土，「然後我們就可以回頭去談一些較小的問題了」。

但哈塞特強調，對晶片放寬出口管制，並不是指「非常、非常高階的輝達晶片，指的是其他對中國也很重要的半導體」；在被問到華府是否放寬輝達特別向中國設計和供應的H20晶片時，他說，這並非考慮中的選項。

分析師表示，美中週一的談判在解決雙方的分歧，以及美國針對一系列戰略產業實施關稅等問題上，不可能取得重大進展。「經濟活動中心」執行長哈丁（Rebecca Harding）表示，美中較量已超出貿易問題之上，這場較量關乎他們如何運作經濟，也是一場誰主導二十一世紀的鬥爭。

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