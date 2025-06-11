歐盟擴大華為禁令 擬納海底電纜

歐盟執委會日前公布「國際數位戰略」，明確提及華為將不得參與連接歐盟與第三國海底電纜的鋪設和維護。圖為芬蘭赫爾辛基海岸附近鋪設海底電纜的情形。（法新社資料照）

公布國際數位戰略 揭露將加強保護關鍵數位基礎設施

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟執委會日前公布「國際數位戰略」，明確提及現行禁止在歐盟4G／5G網路中部署中國華為設備的禁令，「可能會擴展到海底電纜」，華為將不得參與連接歐盟與第三國海底電纜的鋪設和維護；此舉標誌歐盟在保護關鍵數位基礎設施的重大變化。

波羅的海近期發生一連串海底電纜遭破壞事件，加劇芬蘭的安全擔憂，芬蘭籍的歐盟執委會主管科技事務專員維克庫寧（Henna Virkkunen）加倍重視海底電纜的保護。歐盟執委會六月五日通過的「國際數位戰略」指出，現行禁止在歐盟4G／5G網路中部署華為設備的禁令，「可能會擴展到海底電纜」。

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儘管維克庫寧今年二月推動「海底電纜行動計畫」，但該文件僅呼籲減少對「高風險供應商」的依賴，被指涉及中國通訊設備大廠華為和中興通訊。但因中興通訊在海底電纜市場的著墨不多，歐盟執委會將禁令擴大到海底電纜的提案，就是劍指華為。

為實施禁令，歐盟執委會提議召開由歐盟主導的年度會議，以協調和評估海底電纜路線，審查專案夥伴關係，以及評估融資模式，以確保戰略自主和供應商多樣化。

華為行賄多位議員 執委會態度硬起來

歐盟執委會發布這項新政策之際，歐盟與華為的關係已因後者涉及對多名歐洲議會議員行賄而陷入緊張，這加大對華為採取強硬態度的政治壓力。

對華為的正式政策改變將是一個重大政治步驟，儘管歐盟執委會實際上有權將華為排除在海底電纜網絡之外，因為這些項目通常需要有歐盟執委會管理的「連接歐洲設施基金」（CEF）的支持。

目前，全球海底電纜市場主要由四家廠商主導，包括：法國阿爾卡特海底網路公司（ASN）、美國SubCom公司、日本NEC海底網路公司及華為海洋網路技術公司。

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