中信金攜手蘭陽博物館 「鯨靈．淨零」特展登場

中信金控攜手蘭陽博物館，「鯨靈．淨零」特展登場。（中信金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中信金控致力維持生物多樣性，偕同旗下子公司攜手宜蘭縣立蘭陽博物館舉辦「鯨靈．淨零」特展，六大展區展示鯨豚生態觀察與棲地保育現況，並結合中國信託鯨豚調研成果，揭示「哨兵動物（sentinel animal）」鯨豚對海洋生態系統維護的意義，以沉浸感的互動體驗，使民眾了解鯨豚生態與環境、保育知識，公私協力推動守護海洋生態多樣性教育。

「鯨靈．淨零」特展十日舉辦開展記者會，宜蘭縣政府文化局局長黃伴書肯定中信金控支持鯨豚調研、環境教育及棲地治理等永續行動，實際發揮金融影響力，亦感謝中信金控與旗下子公司支持，蘭陽博物館旁的烏石港是全台灣最大賞鯨據點，特展結合賞鯨活動推廣海洋環境教育及淨零減碳觀念，寓教於樂、別具意義。

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中信金控證券事業副總經理孫紀蘭表示，中國信託持續支持海洋保育相關行動，希望透過舉辦特展、環境教育，讓永續成為民眾的日常。

中信金控身為永續金融先行者，自二○二三年起與蘭陽博物館合作，以實際行動響應優質教育、人人可負擔的乾淨能源、氣候行動、保育及維護海洋資源、促進目標實現的夥伴關係等共五項聯合國永續發展目標（SDGs），未來將持續以獨特的「綠能公益模式」，支持建置公民電廠，再將綠電收益投入鯨豚調研、環境教育，以行動實踐「環境保育」、「永續金融」，維護生物多樣性，中信金控亦規劃邀請偏鄉學童參訪「鯨靈．淨零」特展，希望透過環境教育向下扎根，培養更多的永續種子。

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