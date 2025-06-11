晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中信金攜手蘭陽博物館 「鯨靈．淨零」特展登場

2025/06/11 05:30

中信金控攜手蘭陽博物館，「鯨靈．淨零」特展登場。（中信金控提供）中信金控攜手蘭陽博物館，「鯨靈．淨零」特展登場。（中信金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中信金控致力維持生物多樣性，偕同旗下子公司攜手宜蘭縣立蘭陽博物館舉辦「鯨靈．淨零」特展，六大展區展示鯨豚生態觀察與棲地保育現況，並結合中國信託鯨豚調研成果，揭示「哨兵動物（sentinel animal）」鯨豚對海洋生態系統維護的意義，以沉浸感的互動體驗，使民眾了解鯨豚生態與環境、保育知識，公私協力推動守護海洋生態多樣性教育。

「鯨靈．淨零」特展十日舉辦開展記者會，宜蘭縣政府文化局局長黃伴書肯定中信金控支持鯨豚調研、環境教育及棲地治理等永續行動，實際發揮金融影響力，亦感謝中信金控與旗下子公司支持，蘭陽博物館旁的烏石港是全台灣最大賞鯨據點，特展結合賞鯨活動推廣海洋環境教育及淨零減碳觀念，寓教於樂、別具意義。

中信金控證券事業副總經理孫紀蘭表示，中國信託持續支持海洋保育相關行動，希望透過舉辦特展、環境教育，讓永續成為民眾的日常。

中信金控身為永續金融先行者，自二○二三年起與蘭陽博物館合作，以實際行動響應優質教育、人人可負擔的乾淨能源、氣候行動、保育及維護海洋資源、促進目標實現的夥伴關係等共五項聯合國永續發展目標（SDGs），未來將持續以獨特的「綠能公益模式」，支持建置公民電廠，再將綠電收益投入鯨豚調研、環境教育，以行動實踐「環境保育」、「永續金融」，維護生物多樣性，中信金控亦規劃邀請偏鄉學童參訪「鯨靈．淨零」特展，希望透過環境教育向下扎根，培養更多的永續種子。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財