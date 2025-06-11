書劍集》關稅戰中的美國貿易夥伴

美國總統川普提出對等關稅，國際貿易陷入不確定中。在多數國家對美國出口下降的四月，仍有少數國家逆勢往上。美國的主要貿易對手國中，墨西哥、加拿大、中國及德國對美出口均下滑，而日本、越南及台灣仍然上升。（路透示意圖）

◎歐陽書劍

每年的國際貿易金額有增有減，隨著外在環境而起伏，在細微的變動中，反映出經濟結構與貿易關係的調整。從美國這一全球消費大國，也是最大進口國的貿易波動，也能看到主流產業與國家競爭態勢的轉變，而「對等關稅」提出之時的四月，尤值得進一步觀察。

貿易除了具搬有運無的功能，也能使消費的選擇多樣化，提高大眾的滿足感；而從供應面來看，則是廠商競爭的向國外延伸，最終反映出國際市場的拚搏結果。二○二五年四月，美國貿易逆差不到九百億美元，遠低於前一個月的一千五百餘億美元；不過，前四個月貿易赤字仍然超過五千億美元。單單四個月的逆差金額，就排在全球國家整年國內生產毛額（GDP）的三十名左右；即使關稅戰撲朔迷離，美國市場對廠商仍有致命的吸引力。

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在美國總統川普提出對等關稅，又暫緩徵收高於十％稅率的四月，不同國家、不同產業的出口廠商在短期分別接到美國客戶叫停訂單、急於拉貨的雙重指令，國際貿易陷於更大的不確定中。

觀察美國四月逆差的下降原因，出口改變不多，主要是進口較前一個月大減近七百億美元，再細看可以發現，來自各洲的進口量都下降，其中又以歐洲減少四百多億美元為最多，愛爾蘭、瑞士廠商是主要受災戶。

在多數國家對美國出口下降的四月，仍有少數國家逆勢往上。美國的主要貿易對手國中，墨西哥、加拿大、中國及德國對美出口均下滑，而日本、越南及台灣仍然上升，三個國家對美國的主要出口各有不同，日本是以汽車、機器設備等為大宗，越南則是電子、民生消費品為主，提早拉貨現象明顯。台灣則仍然受惠於AI與相關應用商機，雖然對等關稅增加不確定性，但根據財政部統計，四月出口年增約三十％，對美國增二十九．五％。

在財政部公布的五月進出口資料中，出口五一七．四億美元，創史上單月新高，年增三十八．六％，其中對美國出口一五五．二億美元，年增更高達八十七．四％，主要原因即是大部分出口至美國市場，包含伺服器的資通訊商品出口大增至接近二百億美元之故。

四、五月只是非常短期的觀察，終端消費、民生用品是主要的拉貨商品，台灣從肺炎疫情時的電子商品，到AI發展佔據有利地位，是此波產業競爭的贏家。從財政部的資料可以推估，在美國的主要進口國家中，從台灣進口短期仍將維持成長；而AI產業的表現，也是下半年能否不受提前拉貨衝擊，撐住台灣出口的關鍵。

有贏家就有輸家。當越南、台灣衝上美國進口國的前五名時，德國下降至第七名，而且過去幾年GDP幾乎沒有成長。過去率先喊出工業四．○，製造業根基扎實的德國，為何淪落至此？甚是值得警惕。

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