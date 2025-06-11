晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

立院三讀》節能家電減稅 延至2029年底

2025/06/11 05:30

為鼓勵民眾選購節能家電，立法院院會昨天三讀通過「貨物稅條例修正案」，將節能家電減徵貨物稅優惠措施延長至二○二九年底，每台最高新台幣二千元減徵貨物稅優惠。（示意圖，中央社資料照）為鼓勵民眾選購節能家電，立法院院會昨天三讀通過「貨物稅條例修正案」，將節能家電減徵貨物稅優惠措施延長至二○二九年底，每台最高新台幣二千元減徵貨物稅優惠。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕為鼓勵民眾選購節能家電，立法院院會昨天三讀通過「貨物稅條例修正案」，將節能家電減徵貨物稅優惠措施延長至二○二九年底，為期長達四年半。民眾未來購買經核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，可繼續享有每台最高新台幣二千元減徵貨物稅優惠。

每台最高減徵貨物稅2000元

現行的節能家電退稅措施自二○一九年六月十五日上路，已歷經兩次展延，原訂於今年六月十四日截止。行政院會今年五月一日拍板「貨物稅條例修正草案」，擬延長實施至二○二七年十二月三十一日止，並增訂可視實際推展情況延長一次、最多兩年。

行政院長卓榮泰當時說明，修法有助邁向二○五○淨零轉型目標，鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率，以及促進家電產業升級等優點。

草案送立法院審議，經朝野立委協商達成共識，決定將優惠措施延長四年半；立法院會昨處理時，在場立委皆未表達異議，順利三讀通過。

三讀條文明定，自二○二五年六月十五日至二○二九年十二月三十一日止，購買經濟部核定能源效率為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，非供銷售且未退貨或換貨者，該等貨物應徵的貨物稅每台減徵稅額以二千元為限，並按電冰箱、冷暖氣機、除濕機減徵貨物稅稅額表規定減徵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財