立院三讀》節能家電減稅 延至2029年底

為鼓勵民眾選購節能家電，立法院院會昨天三讀通過「貨物稅條例修正案」，將節能家電減徵貨物稅優惠措施延長至二○二九年底，每台最高新台幣二千元減徵貨物稅優惠。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕為鼓勵民眾選購節能家電，立法院院會昨天三讀通過「貨物稅條例修正案」，將節能家電減徵貨物稅優惠措施延長至二○二九年底，為期長達四年半。民眾未來購買經核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，可繼續享有每台最高新台幣二千元減徵貨物稅優惠。

每台最高減徵貨物稅2000元

現行的節能家電退稅措施自二○一九年六月十五日上路，已歷經兩次展延，原訂於今年六月十四日截止。行政院會今年五月一日拍板「貨物稅條例修正草案」，擬延長實施至二○二七年十二月三十一日止，並增訂可視實際推展情況延長一次、最多兩年。

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行政院長卓榮泰當時說明，修法有助邁向二○五○淨零轉型目標，鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率，以及促進家電產業升級等優點。

草案送立法院審議，經朝野立委協商達成共識，決定將優惠措施延長四年半；立法院會昨處理時，在場立委皆未表達異議，順利三讀通過。

三讀條文明定，自二○二五年六月十五日至二○二九年十二月三十一日止，購買經濟部核定能源效率為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，非供銷售且未退貨或換貨者，該等貨物應徵的貨物稅每台減徵稅額以二千元為限，並按電冰箱、冷暖氣機、除濕機減徵貨物稅稅額表規定減徵。

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