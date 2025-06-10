陶朱隱園債務協商 銀行團：最快月底前拍板

「陶朱隱園」債務協商，銀行團表示，五月底已協商訂定初步還款條件，預計最快六月底前拍板。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台北市豪宅指標大案「陶朱隱園」傳出還款困難，外傳聯貸銀行團將「賣房抵債」。銀行團昨則表示，四月初亞太工商聯已提出債務協商要求，並在五月底協商訂定初步還款條件，目前五家參貸銀行成員已分別展開內部送案，預計最快六月底前拍板。

威京集團主席沈慶京被收押後，傳出因集團資金調度失常，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分擔保品陶朱隱園，直接「賣房抵債」。

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對此，聯貸主辦行安泰銀行發布聲明，強調借款戶正進行債務協商程序中，也有將利息存入管理銀行，目前借戶正積極進行銷售，聯貸銀行並未代其處分擔保品抵債；此外，中石化並未對此聯貸案背書。

聯貸銀行團表示，雖然陶朱隱園完工多年，直至今年二月才開始公開銷售，但亞太工商聯持續還本繳息，除了去年底銀行團已提供債務展延，今年更因威京集團主席沈慶京持續遭收押，集團資金調度失常，亞太工商聯四月提出債務協商的要求。

據了解，該聯貸案目前參貸行降至五家，包括安泰銀行、國際票券、台企銀、上海商銀、台灣票券，貸款總額也在持續還款下，從八十三億元降至五十餘億元；四月亞太工商聯提出債務協商要求，主要重點包括還款進度、開源及強化還款能力。

先繳二％利息 其餘掛帳緩繳

銀行團指出，亞太工商聯提出的債協條件，就是先繳二％利息，其餘部分掛帳緩繳，但中工允諾銀行團，對亞太工商聯進行增資，用於繳付未來一年的利息，這些條件銀行給予正面肯定。

銀行團指出，陶朱隱園聯貸金額對比擔保品的價值不高，只要賣出房子，就有能力還款，銀行對此並不擔心；因此，此次債務協商的第三個條件，就是要求亞太工商聯盡快出售陶朱隱園擔保品。

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