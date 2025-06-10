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三接拚本月正式營運 供氣大潭電廠

2025/06/10 05:30

中油觀塘液化天然氣接收站完成每小時900噸的天然氣輸出能力測試，拚本月正式營運供氣。（資料照）中油觀塘液化天然氣接收站完成每小時900噸的天然氣輸出能力測試，拚本月正式營運供氣。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中油昨表示，觀塘液化天然氣接收站（三接）測試運轉進度超前，本月六日已完成每小時九百噸的天然氣輸出能力測試，已達原設計輸出能力，時程上較原規劃期程提前一週，拚本月正式營運供氣，未來可全年供應三百萬噸天然氣給大潭電廠，今年下半年就可供氣一五○萬噸。

天然氣輸出測試 提前一週完成

中油表示，觀塘接收站四月一日完成首艘LNG（液化天然氣）貨船靠卸，並啟動測試運轉，提前在四月二十二日達成輸出天然氣目標，並在五月六日穩定提供每小時二百噸輸氣量給台電大潭電廠。

中油指出，隨著試驗性操作進度推進，三接在本月六日提前一週完成每小時九百噸天然氣輸出測試，三接產能已達原設計輸出能力，後續將進行各項設備的系統整合優化，以及整體製程可靠性測試，以滿足大潭電廠七、八、九號機組及北部地區其他用戶用氣需求，提升整體供氣韌性。

台電大潭氣源目前主要來自台中接收站（二接），待三接正式運轉後，七至九號三機組將全數切換由三接供氣，不必中氣北送，可平衡北中南天然氣需求。

為降低天然氣接收站負載率及儲槽周轉率偏高風險，除中油推動既有接收站擴建並蓋新站外，台電、台塑等業者也加入。

國內正在營運或興建的六座接收站中，中油就負責其中四座，中油有北部的觀塘（三接）、台中（二接）、南部的永安（一接）三座接收站分區供氣，可透過海陸輸氣管網相互調度與備援，另高雄洲際（七接）也在去年通過環評。台電則有基隆協和（四接）和台中港（五接），五接目前進度暫緩。另台塑配合自家麥寮電廠興建六接。

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