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AI需求持續 加上關稅緩衝期加大拉貨力道 5月出口飆517.4億美元 史上新高

2025/06/10 05:30

近1年台灣出口統計近1年台灣出口統計

對美出口再度超越中港 占比站上三成

〔記者鄭琪芳／台北報導〕AI需求熱度不減，加上對等關稅緩衝期加大拉貨力道，五月出口首度衝破五○○億美元、達五一七．四億美元，創歷年單月新高，年增三十八．六％、為近十五年最大增幅；其中，對美國出口再度超越中港，且出口占比站上三成，為近三十三年首見。

財政部表示，「五月出口熱度遠超預期，有盛夏的感覺」，預估六月出口四五七億至四九九億美元、年增十五％至二十五％，上半年出口將創歷年同期新高。

年增三十八．六％ 近十五年最大增幅

根據統計，五月出口五一七．四億美元，月增六．三％、年增三十八．六％，連續十九個月成長；累計一至五月出口二二九九．六億美元、年增二十四．三％。五月進口三九一．三億美元，月減五．六％、年增二十五％；前五月進口一八六五．一億美元、年增二十一．四％。出、進口相抵，五月出超一二六．二億美元、創單月新高；前五月出超四三四．五億美元、年增一二○．四億美元。

財政部統計處長蔡美娜說明，五月出口遠優於預期，可歸納三項因素：AI及高效能運算應用商機持續激發剛性需求；部分科技產品新品週期陸續啟動；美國對等關稅暫緩實施，客戶加大提前拉貨力道。不過，因部分客戶需求已提前兌現，「出口的秋天也會提前到」，主計總處預估第二季出口達高峰，第三季開始負成長，「上半年出口強勁順風，下半年可能面臨較多逆風」。

主要貨品中，十一個貨類「七升四降」，五月資通與視聽產品出口一九八．九億美元創新高、年增一．一倍；電子零組件一七二．一億美元、為歷年同月最高，年增二十八．四％、為三十八個月最大增幅。蔡美娜指出，資通產品出口連續兩個月超越電子零組件，且差距二十六．八億美元為統計以來最大，兩者合計占總出口七十．四％。

五大市場中，五月對美國出口一五五．二億美元、年增八十七．四％，雙雙改寫單月最高，主因資通出口猛爆式成長；對東協、日本、中港各增五十二．三％、十七．五％及十六．六％，僅對歐洲減○．六％。前五月對美出口占比二十六．八％、創三十二年同期新高，對東協二十三．三％、創歷年新高，對中港二十八．一％、為二十四年低點，對美國及中港出口占比僅差一．三個百分點，為近二十五年最小差距。

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