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價格戰惡化 中國CPI連四跌

2025/06/10 05:30

中國通縮陰影揮之不去，消費者信心低迷，零售業掀起降價潮。（法新社）中國通縮陰影揮之不去，消費者信心低迷，零售業掀起降價潮。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國五月消費者物價指數（CPI）連續四個月下跌，主因北京當局刺激措施不足以提振國內消費，汽車業價格戰及房價持續下挫，也加劇物價下跌壓力，顯示中國通縮陰影揮之不去，消費者信心低迷，零售業掀起降價潮。

中國國家統計局表示，五月CPI年跌○．一％，從二月年跌○．七％以來，三至五月都年跌○．一％。五月生產者物價指數（PPI）年跌三．三％，創二○二三年七月以來最大跌幅，且從二○二二年十月以來都呈負成長。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示，除了持續疲弱的消費需求，汽車業的價格戰及房價持續下跌，也增加物價下行壓力，儘管出口保持相對強勁，但中國最終須依賴國內需求來對抗通縮。

與此同時，企業間的價格戰愈演愈烈，從餐廳推出三元人民幣早餐，到電動車製造商比亞迪再度將旗下二十二種車款大降價，最大降幅達三十四％，促使其他車廠跟進；星巴克近日也加入價格戰，宣布數十款飲品平均調降五元人民幣，無不顯示企業為了市占率不惜犧牲利潤。

標普亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）表示：「許多企業的策略優先考慮市占率，而非利潤，導致整個產業陷入價格競爭，長期來看將影響經營穩定性。」

自去年以來，北京當局公布「以舊換新」補貼計畫，希望提振家電銷量，但經濟學家警告，這種效應不會持久，而且會損害其他商品的銷量。

大摩︰中國通縮加劇未好轉

以邢自強為首的摩根士丹利經濟學家上週表示，中國通縮正在加劇，而不是好轉，並警告由於出口放緩和消費意願低迷，中國經濟增長可能在下半年迅速減速。

國際貨幣基金（IMF）預測，中國今年CPI平均為零，為其近兩百個會員國中最低，且將是二○○九年全球金融危機重創出口以來，中國的最低通膨率。

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