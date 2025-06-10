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中國5月出口年增4.8% 對美大減34.4%

2025/06/10 05:30

5月中國以美元計價出口年增4.8％，創3個月以來最低增幅，也低於市場預估的成長6％。（法新社）5月中國以美元計價出口年增4.8％，創3個月以來最低增幅，也低於市場預估的成長6％。（法新社）

自美進口降18％ 順差減41.6％至180億美元

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國五月出口增幅不如預期，主因對美國出口創逾五年最大跌幅，抵銷其他市場的強勁需求。此外，美中第二輪貿易談判於英國時間九日下午一時（台灣時間晚上八點）展開，美方已暗示願意取消出口限制，以交換中方放鬆對稀土出口的管制。

中國海關總署表示，五月中國以美元計價出口年增四．八％，低於四月的八．一％，創三個月以來最低增幅，也低於市場預估的成長六％；五月中國進口則年減三．四％，連續三個月下跌，使得五月中國貿易順差達一○三二億美元。

其中，五月中國對美國出口年跌三十四．四％，跌幅創二○二○年二月以來最大，儘管美中五月十二日在日內瓦達成初步協議，同意互相降低關稅一一五個百分點；五月中國自美國進口年減十八％，使得五月中國對美國貿易順差遽減四十一．六％至一八○億美元。

五月中國對東南亞出口年增約十五％，包括對越南出口年增二十二％，連續三個月破一七○億美元，因中國企業繼續透過越南等第三國輸出，以避開美國的關稅，這可能推高越南等第三國與美國的貿易赤字，導致美國與這些國家的貿易談判複雜化。五月中國對歐盟和非洲出口分別年增十二％和逾三十三％。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示，目前外貿前景仍高度不確定，提前出貨應有助於維持六月出口動能，但之後幾個月可能下滑。

第2輪貿易談判 美盼中鬆綁稀土出口

此外，美中第二輪貿易談判九日展開，白宮國家經濟會議主席哈塞特接受CNBC訪問表示，川普政府預期在與中方代表握手後，美國的出口管制將放鬆，中國將釋出稀土，顯示美方願意做出讓步。

哈塞特指出：「我們想要對手機等產品至關緊要的稀土、磁鐵，能像四月開始前的流動，我們不希望看到任何技術性細節放緩這個過程。」

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