晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Q1晶圓代工市占 台積67.6％創新高

2025/06/10 05:30

第一季全球晶圓代工營收季減收斂至5.4％，台積電以67.5％市占率創高、穩居第一大。（彭博資料照）第一季全球晶圓代工營收季減收斂至5.4％，台積電以67.5％市占率創高、穩居第一大。（彭博資料照）

遙遙領先三星的7.7％

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）昨發布最新調查指出，關稅效應與中國補貼政策延續，第一季全球晶圓代工營收季減收斂至五．四％，台積電以六十七．六％市占率穩居第一大，較上季六十七．三％攀升並創新高，排名第二的三星市占率降至七．七％，台積電遙遙領先三星，且差距進一步拉大。

TrendForce指出，受美國新關稅政策引發的提前備貨效應等影響，加上中國延續去年推出的舊換新補貼政策，抵銷部分淡季衝擊，今年第一季全球晶圓代工產業淡季不淡，整體產業營收為三六四億美元，僅季減約五．四％，較往年同期為佳。

展望第二季，TrendForce表示，提前備貨可望告一段落，整體動能逐步放緩，但中國補貼政策拉貨潮有望延續，加上下半年智慧手機新品上市前備貨陸續啟動，以及人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）需求穩定，預期前十大晶圓代工廠營收將季增。

根據TrendForce統計，第一季台積電受惠AI、HPC需求旺，電視晶片的關稅避險出現急單，抵銷智慧型手機晶片備貨淡季，營收達二五五億美元、僅季減五％，以六十七．六％市占率穩居第一大。

第二名的三星（Samsung）晶圓代工因美國先進製程禁令限制中國客戶投產、客戶組合關係，獲得中國消費補貼的紅利有限，第二季營收季減十一．三％，營收為二十八．九億美元，市占率由上季的八．一％減至七．七％。

另，中芯國際（SMIC）排名第三，聯電維持第四，排名五至十依序為格羅方德（GlobalFoundries）、中國華虹集團、世界先進、以色列高塔（Tower）、合肥晶合（Nexchip）、力積電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財