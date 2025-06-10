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在美先進封裝用地 台積還在評估

2025/06/10 05:30

台積電證實，美國先進封裝廠建廠用地還在評估中。（彭博資料照）台積電證實，美國先進封裝廠建廠用地還在評估中。（彭博資料照）

現階段仍需回台封裝

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電美國廠雖已量產四奈米先進製程，但供應鏈指出，後段先進封裝仍須運回台灣進行，欲加碼投資的兩座先進封裝廠，目前用地尚在評估，未敲定落腳何處。台積電證實，美國先進封裝廠建廠用地還在評估中。

台積電在亞利桑那州用地面積達一一○○英畝（約四四五公頃），預計蓋六座廠。先前已宣布投資三座晶圓廠，日前再加碼三座晶圓廠，總投資金額將達一六五○億美元，兩座先進封裝廠、一座研發中心，恐須另覓地興建。

半導體供應鏈指出，台積電在美仍欠缺先進封裝產能，去年十月雖與封測二哥美商艾克爾（Amkor）簽署合作備忘錄，欲在亞利桑那州提供先進封裝測試服務，就近支援客戶在整合型扇出（InFO）及CoWoS的產能需求，但因尚未供應，後段先進封裝仍須運回台灣進行。

台積電昨股價收一○○五元，上漲十元、漲幅超過一％，暌違三個月收盤價重返千元之上，市值也再度回到二十六兆元大關，帶動台股漲逾百點。

台積電上週二股東會，董事長魏哲家釋出「生意很好」等樂觀訊息，並鼓勵大家多買台積電股票，帶動台積電股價持續走高，外資昨續買超五六八九張，已連四買，推升台積電股價重返千元。

台積電將於十二日除息，外資認為，AI需求趨勢明確，台積電先進製程居優勢地位，報價有往上推升的趨勢，化解匯率與關稅恐侵蝕毛利率的疑慮，股利可望穩定增加，對台積電營運看好，給予合理股價達一二七五元。

台積電今日將公布五月營收，值新台幣急升，是否能超越四月營收再創歷史新高備受矚目。台積電第二季財測以新台幣匯率三十二．五元為假設基準，並估新台幣每升值一％，影響營業利益率下降○．四個百分點。

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