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台積美廠成本高 輝達訂單一枝獨秀

2025/06/10 05:30

台積電位於亞利桑那州的美國廠成本高昂，客戶在美國廠下單投產需求其實並不熱絡，下半年恐靠輝達AI訂單撐大局。（彭博資料照）台積電位於亞利桑那州的美國廠成本高昂，客戶在美國廠下單投產需求其實並不熱絡，下半年恐靠輝達AI訂單撐大局。（彭博資料照）

設廠、投產成本居高不下 美第二廠裝機規劃不如預期

〔記者洪友芳／新竹報導〕川普積極推動美國重返半導體製造，台積電也加碼投資美國千億美元，但供應鏈傳出，由於台積電位於亞利桑那州的美國廠成本高昂，客戶在美國廠下單投產需求其實並不熱絡，下半年恐靠輝達AI訂單撐大局，導致台積電美國第二廠擴產裝機規劃數不如預期。

客戶在商言商 偏好在台投產

半導體供應鏈傳出，台積電美國廠無論建廠與量產成本都比台灣高數倍，代工價格要調高比台灣貴，其實並不容易，客戶在商言商，要付出比台灣高的價格，多數持保守的態度，美國客戶看來還是偏好在台灣投產。

輝達AI晶片訂單 估追過蘋果

供應鏈並傳出，目前最大客戶蘋果在台積電美國廠投產雖居第一，但輝達AI晶片下單量逐漸增加，有追趕上蘋果的態勢；蘋果近期下單放緩，輝達不排除下半年成為台積電美國廠的最大客戶，超微、高通訂單也占一小部分。

台積電美國廠第一座晶圓廠已在去年第四季量產，以四奈米製程技術切入，成為全美最先進的晶圓廠，良率號稱與台灣晶圓廠相當。台積電日前法說會也指出，美國第二座晶圓廠已興建完工，將採三奈米製程技術，正加速量產進度。

但供應鏈設備廠商透露，台積電雖擴大美國廠的投資，加速量產進度，但目前仍面臨諸多難關待克服，包括供應鏈不完整、成本昂貴、客戶需求並不熱絡致訂單有限、當地專業人力訓練困難等，目前第一座廠月產能約一萬五千片，第二座廠裝機規劃數不如第一座廠，月產能是否下修待觀察。

台積電向來不評論客戶與裝機數細節，但對於美國廠問題，台積電董事長暨總裁魏哲家日前在股東會回應，台積電海外布局涵蓋美國、日本與德國等，海外廠良率與品質可保持跟台灣一致，但各地成本勢必不同，他以在美國吃知名小籠包餐廳為比喻，「不好吃又貴」，意指美國設廠與生產成本高。他並表示，美國雖有英特爾，但已八到十年沒蓋廠，缺乏供應鏈，台積電到美國投資設廠，也需要時間才能達標。

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