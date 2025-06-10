財經青紅燈》別把藥品韌性鎖進中國

國內學名藥協會上週出來呼籲政府，希望能解決國內製藥業的困境，重點不外乎國內每年進口的原料藥金額達百億元，當中有30億元來自中國，當美國都發現進口的原料藥、製劑很多來自中國，已開始有對策因應，那台灣的在地化策略又是什麼？

學名藥廠商會發出不平之聲其來有自，當國內藥品用量有近7成來自學名藥，但拿到的藥費只占不到3成，當中又有一半是進口學名藥，等於國內廠商只能分到一年健保藥費的14%，而且國內法規對自家業者規範超級嚴格，導致很多業者乾脆直接拚外銷，不敷成本的藥直接停產，所以疫情過後開始有些藥出現缺藥情況；當全世界開始把製藥產業當成國防產業看待時，台灣還一直把自己的製藥產業往外推、大量進口中國原料藥，當然是值得憂心的事。

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當一顆藥的售價比不上一顆糖果、一瓶藥水比不上一瓶礦泉水時，國內藥廠必須得自己找出路，偏偏一條國內廠商可以創造利潤的窄門，在2019年又被堵死了，「專利連結」完全肥了國外藥廠，國內藥廠只有挨打的份。

當年政府為了加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），在經濟部主導下，搞了一套「專利連結」，在形勢比人強下，衛福部當時只能全程配合，5年多來，卻苦了國內廠商，所謂「專利連結」制度，就是給原廠藥更大的優勢，尤其原廠藥專利資訊登載，國內智財局毫無實質審查功用，導致「專利連結」上路後，原廠對國內學名藥廠提起的專利訴訟，勝率從8%大幅提高到22%，也使得國人得繼續花大錢吃原廠藥，這對扶植國內製藥產業幾乎毫無幫助。

我們當然可以理解為了成本，國內製藥業只能進口便宜的中國原料藥，但這就是健保不斷砍藥價，國人必須承擔的藥品供應鏈風險；我們也能理解需要加入國際貿易組織的困難，但卻不該毫無章法、只能犧牲自己產業。總統府要打造健康台灣，不能只看到醫療，藥品的重要性絕對不亞於醫療。（陳永吉）

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