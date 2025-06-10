營收獲利速報》節日帶動 王品營收創同期新高

王品集團公布5月自結合併營收為20.5億元，年增7.75%，創同期歷史新高。 （王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團自結5月合併營收為20.5億元，月增20.4%、年增7.75%，創同期歷史新高，其中，台灣事業群營收17億元，年增11.2%；中國事業群營收3.5億元，年減6.45%。累計1~5月自結合併營收96.7億元，年增5.64%，其中台灣事業群營收80億元，年增7.63%；中國事業群營收16.7億元，年減2.94%。

王品集團旗下品牌在兩岸已開出433家分店，台灣事業群受惠於5月母親節檔期、畢業季謝師宴和端午連假，5月10、11日連續2天單日營收突破1億元，刷新單日營收新高紀錄；子公司「萬鮮」開發水餃、牛肉麵等主食商品，推升零售商品銷售額較去年同期大幅增長。

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匯率波及 國巨營收年月雙減

〔記者張慧雯／台北報導〕受新台幣升值影響，被動元件龍頭國巨（2327）昨公布5月營收102.11億元，月減11.23%、年減4.67%，不過，國巨強調，若以美元換算，5月營收較去年同期增加。國巨累計今年1~5月營收528.19億元、年增5.81%。

國巨5月底股東會後，董事長陳泰銘對今年營運表示樂觀，目前訂單出貨比穩定維持在大於1的水準，特別是AI應用領域更達1.2~1.3之間，顯示未來業績成長動能穩健，同時，產能利用率也持續提高，一般品的稼動率自65%提升至70%、特殊品稼動率則從75%提升至80%，尤其AI相關特殊元件，部分產品已供不應求，顯示市場需求確實強勁。

萬海營收年月皆減近2%

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海（2615）公告5月合併營收112.32億元，月減1.8%、年減1.93%。萬海表示，5月貨運價量表現皆較4月佳，但台幣升值、匯率影響營收表現。萬海累計1~5月營收597.6億元，年增21.5%。

萬海表示，美中關稅談判仍進行中，客戶持續從中國加緊出貨，上海集裝箱出口運價指數SCFI已連續5週上漲，艙位需求持續熱絡，將積極調整航線布局，與貨櫃調度來滿足客戶需求。

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