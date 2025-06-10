台光電、台燿 下半年續旺

台光電獲利表現亮眼。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI伺服器、800G網通交換器推升高階銅箔基板（CCL）需求強勁，台光電（2383）、台燿（6274）獲得內外資法人看好。法人預估，隨著輝達、大型CSP（雲端服務供應商）、網通廠持續拉貨，台光電、台燿營運續旺至下半年，尤其高階產品出貨比重拉高，有助獲利同步成長。

台光電首季交出單季大賺逾一股本的歷史新高紀錄，顯示AI伺服器、800G網通交換器相關高階材料訂單明顯提升，台光電的AI客戶除輝達外，新增AWS、Meta等CSP大廠，AWS的AI伺服器Trainium 2採用M8級銅箔基板由台光電獨家供應，台光電在市場占有率持續擴增。

請繼續往下閱讀...

台光電明年AI專案能見度提高

美系外資指出，台光電明年AI專案的能見度已提高，雖基期已高，仍有望擴增市場占有率，持續成為國際大廠最主要的供應商，更有望在輝達新一代GPU Rubin取得領導地位，至於AI ASIC同樣也可再拿下多個大單，上修台光電目標價至1000元。

美系外資表示，台燿高階M8材料出貨增，第二季產能利用率接近滿載，下半年新增800G網通交換機新客戶，泰廠也貢獻營收，營運有望走高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法