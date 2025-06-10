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AI伺服器出貨強 廣達、技嘉營收旺

2025/06/10 05:30

廣達受惠於輝達AI伺服器出貨動能強勁，5月營收創下歷史同期新高。（記者方韋傑攝）廣達受惠於輝達AI伺服器出貨動能強勁，5月營收創下歷史同期新高。（記者方韋傑攝）

廣達月營收1602億 月增4.1% 年增58.2% 創同期新高

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器出貨旺，廣達（2382）、技嘉（2376）昨公告5月營收皆寫佳績，其中廣達AI伺服器出貨動能強勁，儘管5月面臨新台幣升值逆風，單月營收仍達1602.42億元，月增4.1%、年增58.2%，創下歷史同期新高，管理階層持續看好搭載輝達Blackwell架構的GB200 AI伺服器持續放量出貨，帶動下半年營運將優於上半年，全年業績逐季成長。

廣達根據客戶下單動能，預測第二季筆電出貨可望季增高個位數百分比，目前來看符合預期，且在6月季底效應加持下，可能還有成長空間，不過，下半年筆電能見度尚不明確，還需時間觀察訂單情形。

廣達指出，旗下AI伺服器業務展望並未改變，下游需求逐季升溫，帶動下半年業績將優於上半年，全年出貨成長達3位數百分比。此外，今年通用伺服器出貨也將比去年呈現雙位數百分比的成長力道，至於新一代輝達GB300平台經過測試與驗證後，預計9月開始出貨。

技嘉︰成長動能延續至下半年

技嘉昨公布5月營收467.28億元，月增55.3%、年增107.9%，創下歷史單月新高，管理階層看好第二季整體營收表現將優於第一季，在相關AI新品陸續進入量產下，成長動能將延續至下半年。

技嘉除了AI伺服器訂單暢旺，同步樂觀看待AI技術驅動新時代科技快速演變，地端AI方案與個人化AI運算普及等因素，有效帶動顯卡、高階主板與外接式AI設備等產品需求升溫。

在AI PC方面，技嘉旗下新一代AI Top預計將於第三季與輝達新品同步量產，未來AI運算將從伺服器拓展至個人端，AI助手與機器人協作場景也將成真，推動智慧家庭與在地化AI發展，成為下一階段布局重點。

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