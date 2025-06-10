台幣升值受災戶》台塑四寶5月營收同減 南亞看好Q3旺季

台塑四寶受到台幣升值影響，5月營收全數下滑。（資料照）

台塑、台化︰Q3表現持平

〔記者張慧雯／台北報導〕受到5月新台幣大幅升值6.98%之故，台塑四寶昨日公告5月營收全數出現年、月同減，其中，台塑化（6505）月減幅度最少，台塑（1301）月減幅度最多；對於第三季展望，四寶表示，包括美國關稅政策、匯率以及海運費變化等不確定因素仍多，南亞認為電子傳統旺季來臨，表現將優於第二季，台塑、台化則保守看待第三季與第二季表現持平。

台塑5月營收148.52億元，月減8.2％、年減14.6%。台塑表示，主要是銷售價差減少、台幣升值，加上OPEC+產油國決議增產原油，5月各產品平均價格都比4月下跌，跌幅約5~11%；至於第三季為石化產品傳統需求旺季，加上美中5月14日互降關稅，中國下游加工產品恢復外銷美國，部分石化產品需求增加、價格止跌，但台塑仍持保守態度，看第三季營收與第二季持平。

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南亞5月營收219.5億元，月減5.3%、年減3.3%，其中量差月減0.2億元、售價差增加0.4億元，匯率差減少12.5億元。南亞指出，5月影響營收的關鍵因素為匯率，若排除匯率差異，5月營收呈現微幅增加0.2億元；南亞指出，第三季為電子業傳統旺季，且近年來公司致力拓展高階材料市場，爭取高速運算應用商機，電子材料營收增加，第三季將優於第二季。

台塑化︰輕裂廠毛利可望改善

台化5月營收237.21億元，月減5.2%、年減28%。台化分析，美國加徵對等關稅並迫使各國陸續協商，結果尚未明朗前，市場觀望氣氛濃厚，至於6月營收應優於5月，主要是上半年大型廠定檢已完成，產銷量提高，另外芳香烴價格改善也是因素，粗估第三季營收與二季相當、量增價跌。

台塑化5月營收455.39億元，月減1.5%、年減28%。台塑化指出，受到供需基本面寬鬆影響，全產品均價每噸比4月減少18美元；不過觀察近期石化原料價格平穩，下游需求受到關稅戰不確定性影響，短期也難以回升，所幸輕油價格較低、原料成本下降，輕裂廠毛利可望改善。

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