〈財經週報-熱門族群〉魏哲家按讚 人形機器人概念股歡欣鼓舞

台積電董事長魏哲家透露「人形機器人晶片」訂單貢獻，今年就看得見，和椿上週股價上漲8.9%。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

台積電（2330）上週二（3日）股東會上，董事長魏哲家透露今年公司財報就能看到「人形機器人晶片」訂單所做出的貢獻，帶動概念股族群歡欣鼓舞。其中，和椿（6215）上週股價上漲8.9%，正崴（2392）受惠機器人新品發布、搭上順風車，單週上漲6.2%，興櫃股達明（4585）因通過上市審查、單週更是勁揚25.5%。

機器人產業現階段仍以工業應用為主，AI軟體進步速度領先於硬體發展，所羅門（2359）董事長陳政隆表示，人形機器人、四足機器人（機器狗）發展尚處於初期階段，動作上的精確度、靈活度、步態誤差等問題，需要時間透過優化技術加以改善，才能達到大規模商用標準，現在還沒有走到大量商業化的時機點。

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正崴四足機器人 期明年月出貨百台

儘管如此，台廠積極運用供應鏈優勢，切入機器人新興應用領域，正崴攜手合作夥伴打造巡檢四足機器人，預計明年每月出貨100台；鴻海（2317）與川崎重工共同研發的AI護理協作機器人「Nurabot」，甚至排定今年就要導入台中榮總；達明機械手臂更結合微星（2377）自主移動機器人（AMR），導入晶圓盒搬運、無塵室自動上下料等半導體應用。

不過，隨著全球供應鏈持續重塑佈局，人形機器人產業關鍵材料「稀土」的供應問題也逐漸浮上檯面。稀土永磁材料廣泛應用於高效電機與伺服模組中，是驅動機器人靈活運動的核心元件。然而，近期中國對稀土出口採取更嚴格控管，對全球業者形成明顯壓力，包括特斯拉等科技大廠皆坦言將受到影響，牽動未來AI與自動化設備的發展速度。

由此可見，稀土供應已成為考驗機器人產業競爭力與韌性的關鍵指標。對台灣而言，擁有完整的資通訊供應鏈與半導體優勢，是進入機器人產業的絕佳基礎，但在稀土議題上亦難置身事外。業者認同未來不僅須強化材料自主技術，更要公私協力、建立跨國合作機制，以確保原料穩定供應。

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