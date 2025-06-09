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〈財經週報-時事求是〉避險投資

2025/06/09 05:30

此次金融市場震盪，顯示沒有無風險的資產。投資除了獲利外，還要兼顧風險，分散投資則是第一步。 （法新社）此次金融市場震盪，顯示沒有無風險的資產。投資除了獲利外，還要兼顧風險，分散投資則是第一步。 （法新社）

■魏錫賓

台股在2025年4月9日跌到一年多的低點，而美債則接續前幾天的反轉，殖利率再向上攀升，然後回穩、再轉向；美國對等關稅出爐後的那幾天，金融市場不確定性高漲，恐慌指數飆破2020年3月肺炎疫情向全球擴散後的新高。投資人一時之間找不到可以放心的金融資產，只能在價格校正中，發掘資金新出路。

各類金融資產有不同屬性，價格的變動常不同步；要想持盈保泰，就要有應對不確定性的方法；因此，專業投資人在金融市場中長久拚搏，都有避險的手段，有人運用衍生性金融商品等工具，有人採行自然避險，藉以減除判斷錯誤時的損失。

以衍生性商品來說，期貨允許投資人鎖定未來的買賣價格，可以沖淡市場波動帶來的損失，而選擇權則提供買入或賣出資產的權利，也能協助控管價格風險；而過去在資產配置中，若持有一部分長期被視為「避險資產」的黃金、美元、美債，則在經濟不穩定時，因常能反向吸引資金進入，撐住價格，亦有保值效果；若再配合資產多元化，透過分散投資，更能有效減少資產下跌帶來的損失。

部分資產的價格相對穩定，有些投資組合因為所包含的股債或其他資產相關性低或是負相關，能夠承受一時環境變動的壓力；然而，此次禍起美國，不確定性最高的是美國總統川普主導的經貿政策，美元及美債是暴風中心，反向外捲起更強烈的不安。

至於股市，已很快拉回到對等關稅之前的態勢，加權股價指數走出波段高點，不過，部分個股還在低點沒有起色。大盤的表現，是所有個股匯總的結果，有些跑贏，有些落後，部分個股表現不好，可以被其他表現好的個股帶動，分散投資一樣能拉出好成績。

除了資產分散，也有地區分散、貨幣分散，一般人無法像市值約2兆美元的挪威主權基金可以投資全球近9,000家公司股票、1,500餘種債券，以及不動產等，但可以利用基金投資，購買ETF，由專家協助分散風險。只是避險目的既是在分散風險，那一部分的資產配置，自不能期待會有突出的獲利表現。功能不同，檢測績效的標準也要不一樣。

這一次的金融市場震盪顯示，沒有無風險的資產，即使美債亦是如此。投資時，除了獲利，還要兼顧風險，流動性、價格的波動狀況，都不能忽略，個人與機構都一樣；分散投資是第一步。

「你不需要每次都做對，但你必須確保犯錯的時候，不會讓你破產。」對專業投資人來說，避險布局，不只在防止損失，也能增加心理與資產價格的穩定性。在不確定性飆高時，資產配置更不能忽略保值。即使恐慌暫過，有時候，看來犧牲一些眼前獲利的穩定投資，在稍長期，反而是在創造獲利的機會。

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