中國大畢生近半失業 一校博士生零就業

今夏中國有破紀錄的1222萬名大學畢業生將步入社會，畢業生就業壓力空前巨大。（路透資料照）

今夏1222萬名大畢生破紀錄 就業壓力空前

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年夏天中國將有破紀錄的一二二二萬名大學畢業生步入社會，在經濟持續低迷下，畢業生就業壓力空前巨大；不僅是大學生，就連碩士生、博士生的就業壓力也加劇。中國媒體報導，四川一大學博士生就業率為零，碩士生就業率不到二十七％。

中國教育部預測，今年將有一二二二萬名大學畢業生步入社會，較去年增加四十三萬人，畢業生就業壓力空前巨大。根據「智聯招聘」發布的報告，去年大學畢業生就業率為五十五．五％，等於近半處於失業狀態；在經濟持續低迷下，今年應屆畢業生的就業情況只會更加困難，連有碩士、博士學位的也難逃一劫。

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中媒「網易」報導，近日有網友發文稱，四川一大學今年畢業的博士生就業率為零，碩士生就業率為二十六．九八％，遠低於去年的五十一．五五％。

陝西一名網友近日在「新浪財經」留言指出：「老婆今年化工專業博士畢業，三十三歲，遲遲找不到合適的工作，從畢業前就開始找，一直到現在畢業了也沒找到，簡歷投出去如石沉大海毫無回音。」

北京清華大學退休教授李楯受訪表示，失業的人逐年增加，就業已成為大問題，最近有幾個年輕人來找他，剛讀完碩士的就考慮下一步怎麼辦，是接著讀博呢？還是怎麼辦？接著讀博，就業狀況也非常渺茫，讀了大學、碩士、博士的，都面臨這個問題，就是現在找工作非常難。

應屆順利就業 不到3成

在歐洲求學的中國留學生筱毅（化名）則表示，他之所以選擇出國，是因為中國的就業環境已極度惡化，真正能在畢業後順利就業的應屆畢業生不到三成，而許多大學為了美化數字，與空殼公司合作，讓學生簽署虛假的第三方就業協議，以此應付上級審查，並形容他們這一代是「失落的一代」。

新職員工資 兩季未披露

彭博報導，智聯招聘已連續兩季沒有發表其追蹤三十八個中國主要城市新入職員工平均工資的報告，反映中國近年在統計數據披露日益收緊的現況；尤其在就業領域，目前能夠替代官方資料的獨立指標日益減少，這讓分析師和投資人難以掌握一個敏感的現實：青年失業居高不下、企業普遍降薪、裁員現象的持續蔓延。

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