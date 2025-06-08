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車商：守住關稅降貨物稅 進口、國產公平受惠

2025/06/08 05:30

圖為台中港停滿進口車。（資料照，台中港務分公司提供）圖為台中港停滿進口車。（資料照，台中港務分公司提供）

記者楊雅民／專題報導

美國啟動對等關稅貿易談判，引發調降汽車進口關稅聲浪。車商表示，若汽車關稅從十七．五％一口氣降到零，進口車價格恐比國產車更便宜，誰還買國產車？多數車商認為，政府應該「守住關稅、降貨物稅」，因調降貨物稅，進口車和國產車都能受惠，比較公平。

進口車商說，台灣進口車售價比國外高出一截，以二千西西以下的進口車為例，需徵十七．五％關稅、至少二十五％貨物稅，之後再計算五％營業稅，三百萬以上的豪華進口車還要加徵十％奢侈稅，同等級雙Ｂ豪華車，台灣常比國外貴出逾百萬元。

相較於美國汽車進口關稅為二．五％，台灣進口車關稅達十七．五％，明顯太高。進口車商指出，若台美關稅談判後，台灣能將汽車進口關稅降至二．五％、甚至零，一輩子只買得起國產車的消費者也比較容易入手進口車。

貿然降關稅 恐重創國內汽車製造產業

但從整車廠角度的看法大不同。裕隆汽車總經理許國興強調，台灣汽車製造業的工廠家數包括汽車零組件廠超過二千五百家，整車廠有國瑞、福特六和、裕隆、中華、三陽、台灣本田，從業員工以及眷屬高達三十萬人，若調降進口車關稅影響太大。

放寬單一車進口限額 調降貨物稅稅率

另一國產車商高層分析，美國對等關稅是以貿易逆差為衡量點，台灣對美國出口產品中，汽車及零配件占比不到二％，理應不是對等關稅談判的重點，美國強調的是掃除非關稅的技術性障礙，「台灣不應自我調降整車關稅」。

他建議，若須回應美國與社會大眾的期待，可放寬美規車單一車型的進口限額（目前美規同一款車僅能進口七十五輛），以及可先行調降更高稅率的汽車貨物稅（二十五％或三十％），千萬不得貿然調降汽車關稅。

若政府以調降汽車貨物稅來替代關稅，是採調降貨物稅稅率或定額減免？進口車商建議，調降貨物稅稅率對進口車和國產車較公平，如果是定額減免，二百萬元的進口車和八十萬元的國產車同樣減十萬元，這對國產車比較有利，所以國產車商普遍支持一次減免十萬、十五萬的定額模式，但對進口車商並不公平。

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