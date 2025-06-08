貿然降汽車雙稅 稅損恐逾千億

財政部表示，我國汽車進口以日本、歐洲居多，是否調降汽車關稅，須配合整體產業政策及台美談判結果而定。（資料照，記者鄭琪芳攝）

記者鄭琪芳／專題報導

近5年汽車貨物稅、汽車及零組件進口關稅（資料來源：財政部統計處製表：記者鄭琪芳）

根據財政部統計，二○二四年小客車進口關稅稅收達四五五．八億元、機動車輛零附件關稅也有五十一．一億元，加上汽車貨物稅高達八○八億元，合計一年稅收約一三一五億元，若汽車關稅及貨物稅大幅調降，稅收損失相當可觀。

去年雙稅稅收1315億

台灣加入WTO（世貿組織）之後，汽車關稅分十年由三十％逐年調降至十七．五％，若加上汽車貨物稅二十五％或三十％、營業稅五％，進口車稅負相當重，汽車零組件則課徵關稅八．一％至十五．八％。相較之下，美國尚未宣布對進口汽車課徵關稅二十五％前，原本對整車課徵關稅二．五％、零組件最高課徵最高二．五％，換言之，我國汽車稅負確實高於美國。

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根據財政部統計，二○二○年小客車進口值約六十．四五億美元（一七八四．三七億台幣），二○二四年增至八十一．七億美元（二六二一．○三億台幣）；至於機動車輛零附件進口值，則從十六．三七億美元（四八三．三七億台幣）增為十六．八六億美元（五四○．六七億台幣）。

單方面調降關稅 消費者未蒙利 產業先受害

隨著汽車進口增加，汽車關稅及貨物稅稅收呈成長趨勢，其中小客車關稅從二○二○年的三○六．一億元增至二○二四年的四五五．八億元，機動車輛零附件關稅從四十二．一億元增至五十一．一億元；進口車貨物稅從二○二○年四七七億元增至二○二四年六一八．二億元，國產車從一一五．七億元增至一八九．八億元。

經濟部評估報告指出，小客車關稅稅率若降為零，將衝擊國內車輛產業，也會影響國際車廠在台生產意願，且單方面調降關稅，將造成「消費者未蒙其利，但產業先受其害」，建議不調降關稅。至於貨物稅，經濟部報告指出，如能適度調降貨物稅，可使國產車及進口車立即降價，減輕消費者負擔外，也使產業受益。

不過，經濟部長郭智輝日前表示，「如果零關稅是大勢所趨，台灣必須能夠接受」，將加大力道協助廠商轉型，並規劃以新換舊政策，考量取消貨物稅，擴大國內市場需求，維持汽車在國內生產，確保國內就業和產業發展。經濟部次長賴建信也說，若能調降汽機車貨物稅，產業可望受益，但要視台美談判結果，再與財政部通盤評估。

財政部：配合產業政策及台美談判調整

財政部則指出，目前電動車或中古汽車及老舊大型車提供汰舊換新等減免徵貨物稅措施，是否調降汽車貨物稅，尚待與產業主管機關審慎評估；另，我國汽車進口以日本、歐洲居多，是否調降汽車關稅，須配合整體產業政策及台美談判結果而定，建議視後續談判議題擬訂調整方向，以免減損台灣可能談判籌碼。

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