整車零關稅衝擊大 經濟部聚焦零組件、貨物稅

經濟部傾向先檢討汽車零組件關稅與整車貨物稅，整車爭取十到十五年緩衝期，至於貨物稅則建議減半徵收。 圖為經濟部長郭智輝。（資料照，記者王藝菘攝）

記者廖家寧／專題報導

買輛進口車要繳那些稅（製表整理︰財經新聞群組）

面對美國總統川普的關稅新政，除了整車關稅再度成為討論焦點外，「非關稅貿易壁壘」的高額貨物稅也被部分民代要求檢討。據透露，因一口氣取消小客車整車進口關稅將重創相關產業與就業，經濟部傾向先檢討汽車零組件關稅與整車貨物稅，部分汽車零組件關稅評估從十七．五％一口氣降至零，整車爭取十到十五年緩衝期，至於貨物稅則建議減半徵收。

部分零組件關稅降至零 貨物稅減半徵收

早年台灣小客車整車進口關稅曾高達六十％，二○○二年加入WTO（世界貿易組織）後先降至三十％，二○一○年再降至十七．五％，並依照排氣量課徵二十五％與三十％的貨物稅；相較於美國進口關稅二．五％、日本為零，加上後續的牌照稅、營業稅及高價車的奢侈稅，總稅負可達五十％以上。

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經濟部官員坦言，不只近來的台美關稅談判，台灣積極爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），也得面臨同樣的調整壓力，例如CPTPP成員國的越南，就承諾將於十三年內廢除最高達七十％的汽車進口關稅，馬來西亞也允諾在十一年內廢除最高達三十％的進口關稅，「台灣根本沒理由不檢討降稅」。

評估小客車關稅降至零 衝擊8.2萬人就業

根據統計，去年整體汽車產業產值逾五四○○億元，其中汽車製造業約二○七七億元、車體製造業六八三億元與汽車零件製造業二六六○億元，約占整體製造業產值的二．五％；另依經濟部完成的稅式支出評估，一旦現行小客車進口關稅十七．五％降至零，推估稅收淨損失高達五二三億至六○○．五億元，並直接衝擊八．二六萬人就業。

整車爭取10至15年逐年調降緩衝期

據透露，由於整車關稅一口氣降到零的衝擊過大，談判擬爭取至少十到十五年的逐年調降緩衝期，最終希望能守住二．五％到五％的底線；另優先調降九到二十三項的汽車關鍵零組件稅率，稅率從原本的八％到十六％，調降成零，不只可回應美國談判要求、也有助於提高國產車的競爭力；至於貨物稅建議減半徵收，但這部分還需要與財政部等跨部會協調溝通。

台美關稅談判的重點之一是消除中國製汽車零件繞經台灣違規轉運的疑慮，為展現防堵中貨洗產地的決心，經濟部加嚴審查，要求業者須簽署「輸美國貨品原產地聲明書」，提醒業者勿將國貨與外貨標示混淆或疏漏標示，以防堵中製零件重新包裝偽裝成MIT（台灣製造）。

另為發展汽車非紅供應鏈、推高國產化比率，目標是逐年降低中製零件比率，三年內要達到三十五％國產化，車廠更換零件有驗證需求，也要給業者調適時間，未來汽車也將比照關鍵電子資通產品排除中國製造。

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