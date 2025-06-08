拓展商社、推新式豬場 台糖豬肉拚重返外銷

台糖豬肉近來已接觸部分商社，初步鎖定日本、新加坡高單價外銷市場，後續看好韓國、越南、菲律賓等鄰近國。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣正式獲得「世界動物衛生組織」（WOAH）認證，成為亞洲唯一沒有「非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫」三大豬病國家。台糖指出，恢復豬肉出口等待已久，後續還要等待新式豬場改建擴大產量、接觸商社拓展等兩個關卡要過；近來已接觸部分商社，初步鎖定日本、新加坡高單價外銷市場，後續看好韓國、越南、菲律賓等鄰近國。

台灣豬肉於一九八○年代外銷大於內銷，台灣豬一度占日本市場達五十三％，總產值高達十七億美元，但一九九七年爆發嚴重的口蹄疫，台糖豬肉停止銷日。不過台灣近年陸續從口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟疫區排除，台糖表示，排除外銷障礙的第一關後，台糖目前會先推動養豬場改建盡快完成，讓在養頭數從目前史上新低的十四萬頭，逐步回穩再擴大。

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台糖表示，過去台糖養豬頭數約廿七到卅三萬頭，養豬場初期完成後，希望能擴大到五十萬頭，能否再提升到七十萬頭、甚至更高，必須觀察國內外市場情況而定。

至於海外市場，目前先以高單價的日本、新加坡為主，但想重返外銷市場，國內屠宰場須符合HACCP驗證標準，但國內的屠宰場多老舊不符合標準，農業部也曾邀請台糖評估興建，台糖自認懂養豬，不熟屠宰，一度想要婉拒。

台糖之後考量可與台畜合資興建符合HACCP的屠宰分切廠，只是受疫情干擾，建廠成本、機器設備預算等都暴增，加上政府有輔導地方肉品市場冷鏈屠宰場的改建計畫，市場競爭加劇，台畜與台糖合作最終喊卡。台糖表示，目前尚未有興建屠宰分切廠計畫，仍委託合作廠商處理。

重返外銷市場也要開始接觸商社，邀請來台訪廠，台糖已開始接觸，包括外貿協會率領台灣業者參加各國食品展，今年新加坡食品展已邀請新加坡肉商協會等當地重要買主與我商接洽。

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