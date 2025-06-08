日跟進英簽防中協議 中官媒抓狂

日美近來也加速推動貿易協議，傳出日方提出一項「聯手抗中」方案，環球時報等中共官媒隨即推出「警惕！日本計畫犧牲中國利益，換取美方讓步」相關報導，顯示中國對川普政府利用貿易談判來圍堵中國的擔憂正在加劇。 。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕英美達成首個對等關稅協議後，因可能會被用來將中國產品擠出英國供應鏈，遭中國警告「國與國之間開展合作不應違背或損害第三方的利益」；日美近來也加速推動貿易協議，傳出日方提出一項「聯手抗中」方案，環球時報等中共官媒隨即推出「警惕！日本計畫犧牲中國利益，換取美方讓步」相關報導，顯示中國對川普政府利用貿易談判來圍堵中國的擔憂正在加劇。

環時引述日媒報導稱，日本在稀土加工、回收及減少用量方面具有優勢，日本提議可向美國提供這些技術，並幫助美國在全球開採利用稀土，也會在石墨和鎵等領域開展類似合作。

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擴大進口美國液化天然氣也在考慮範圍，日方已提出支持阿拉斯加新項目開發以及路易斯安那州與德州增產的提案；日本也允諾擴大自輝達等美國公司購買數十億美元的半導體產品。

基於美國正加強本土晶片製造能力，日本也考慮協助生產晶片製造所需的晶圓等材料；另在造船領域，日本計畫「以中國為考量因素」，與美國聯合建造破冰船。

先前英美達成對等關稅協議後，中國外交部就強烈抗議稱「國與國之間開展合作不應違背或損害第三方的利益」，等於是威脅各國不要與美國簽署影響中國利益的貿易協議。

中國憂美利用貿易談判進行圍堵

環時等官媒這次大量引用日媒報導，就是搶在日美協議達成前先對日本提出警告；且引用中國官方之前對英美協議的相關說詞，強調中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等採取反制措施，且有決心有能力維護自身權益。

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