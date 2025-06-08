傳日美聯手抗中 拚G7峰會前達協議

日本貿易談判代表赤澤亮正。（彭博）

〔記者高嘉和／綜合報導〕日美官員第五輪貿易談判傳出取得進展，日本貿易談判代表赤澤亮正結束在美國為期兩天的貿易談判後透露，不一定要等到十五日七大工業國 （G7） 高峰會，就可先達成關稅協議；但他拒絕談論具體的談判進展，僅再次重申日本的立場並未改變。日媒報導，傳日方提出一項「聯手抗中」方案，從關鍵礦物合作、擴大採購美國油氣，與配合美方強化半導體自主生產等各方面來強化日美同盟關係。

赤澤亮正這次是與美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克等官員進行會談。這理應是本月十五日召開的七國集團（G7）領導人峰會前，日美高級官員間的最後一次面對面會談；美國總統川普預計將在峰會上與日本首相石破茂會面。

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赤澤亮正表示，日方希望盡快達成協議，並希望在G7峰會上向領導人展示已取得的進展；他雖然強調，達成協議必須在「緊迫性」和「維護國家利益」之間取得平衡，但也提到，不一定要等到G7峰會才能達成關稅協議。

《朝日新聞》報導，為促成與美國的協議，日本在談判策略上展現了彈性，已放寬要求美國全面取消二十五％汽車關稅，而是提出根據各國對美國汽車業的貢獻度來制定一套降低關稅的機制。

另《日經亞洲》報導，日本考慮提出一個美日聯手應對中國的方案。基於中國對稀土等重要礦物出口實施管制，以及減少採購美國液化天然氣（LNG），日本擬提出在相關供應鏈方面與美方合作，例如提供稀土的加工與回收技術，並尋求在石墨、鎵等重要礦物方面的合作，也考慮擴大進口美國LNG，並購買數十億美元的美國半導體產品，同時為美國強化半導體自主生產提供支援。

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