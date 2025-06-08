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6項AI基礎建設+4項AI新科技 6月送政院 AI新十大建設 2040年帶動15兆產值

2025/06/08 05:30

國發會主委劉鏡清昨表示，日前已向行政院報告「AI新十大建設」，現正整理細部內容，預計6月可將方案呈報政院。（資料照）國發會主委劉鏡清昨表示，日前已向行政院報告「AI新十大建設」，現正整理細部內容，預計6月可將方案呈報政院。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕落實賴總統「人工智慧之島」的政策願景，行政院將推動「AI新十大建設」，由國發會與國科會共同研擬，預計六月送行政院，經跨部會研商後送院會拍板，此計畫包含六項AI基礎建設、四項AI新科技，盼二○四○年帶動十五兆元產值，創造五十萬個高薪就業機會。

智慧機器人、主權AI等納入

全台設超級電腦、雲端中心

行政院長卓榮泰在五二○宣布，政府將推動「AI新十大建設」，其中部分屬創新研發的內容建設，另為實體基礎建設，政府會在最短時間提出完善計畫，讓台灣更脫胎換骨。國發會主委劉鏡清昨出席台灣數位遊牧誓師大會時表示，日前已向行政院口頭報告「AI新十大建設」，現正整理細部內容，預計六月可將完整方案呈報政院。

國科會表示，四項AI新科技包括智慧機器人、量子、矽光子、主權AI。行政院會上月通過的「智慧機器人計畫」即是重要項目之一，將培育機器人新創公司，完善供應鏈及產業生態系，促成專業用服務型機器人產值在五年內由四十億元擴大至五百億元。

目前產業也如火如荼布局矽光子，政府將端出政策支援產業發展；而量子科技研究帶動AI應用，國科會已成立量子國家隊，透過「量子科技產業平台」，整合學研機構與產業；主權AI則由中研院扮演關鍵角色，下半年會有成果報告。

至於六大AI基礎建設，官員說，政府將積極在全台設立超級電腦和大型雲端資料中心。輝達上月宣布攜手國科會、台積電、鴻海打造大型AI超級電腦；除民間外，政府也在台南沙崙智慧綠能科學城、新市科學園區建置超級電腦，中、北部也計畫建置。

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