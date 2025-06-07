財經青紅燈》挾資金自重的外資

這幾年台股表現出色，因高估值、高波動的雙高特色，反成為外資「提款機」，台股一有風吹草動，就成為外資優先減碼出脫的對象。（資料照，記者羅沛德攝）

根據統計，從2020年至2025年5月底，5年5個月時間外資累計賣超台股達3兆1671億元；遭到外資空頭大舉出脫的台股，若不是「螞蟻雄兵」般募集的ETF與散戶大軍，一路相挺至今，台股理應潰不成軍。

「水能載舟，亦能覆舟」，先從台股加權指數變化來看，大盤2020年上漲22.80%、2021年也上漲23.66%、2022年則下跌22.40%，而2023年台股隨即又上漲26.83%，2024年仍收紅大漲28.47%，市場一直把台股視為亞股「前段班」、「資優生」。

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雖然這幾年來，台股表現出色，但因高估值、高波動的雙高特色，反而成為外資的「提款機」，台股一有風吹草動，就成為優先減碼出脫的對象，難怪投資人對外資向來沒有什麼好話。

根據統計，過去5年5個月間，2020年外資賣超5397億元，2021年外資賣超4541億元，到了2022年，外資賣超一舉擴大至1.23兆元，創下史上最高紀錄；2023年雖然有小幅回補2754億元，但隔年2024年又大幅賣超6951億元，至於今年以來至5月底，共賣超5236.4億元。

若將數字加總，這段期間內外資累計瘋狂大賣台股3兆1671.4億元，但卻有一堆外資報告是看好台股，實際上卻大舉出脫減碼股票。外資曾被稱為「喊水會結凍」的「多方大軍」，如今形象跌到谷底，甚至被散戶被封為「空頭總司令」，只要沾上外資的邊，多沒好事。

但換個角度看，外資仍握有龐大水位的資金，根據統計，外資總持有股票市值為30兆316億元，占全體上市股票市值43.74%；也就是說，這使得投資大眾無論如何，都無法輕忽外資的存在與影響。（王孟倫）

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