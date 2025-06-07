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盤勢分析》短線變數仍多 不急著進場

2025/06/07 05:30

國際多空因素交織，美股四大指數收跌，昨台股遭遇上檔賣壓，加權指數終場下跌13.77點、以21660.66點作收。（資料照，記者塗建榮攝）國際多空因素交織，美股四大指數收跌，昨台股遭遇上檔賣壓，加權指數終場下跌13.77點、以21660.66點作收。（資料照，記者塗建榮攝）

國際多空因素交織，美股四大指數收跌，昨日加權指數開在盤下，雖然一度力振翻紅，但台積電（2330）股價疲弱，台股遭遇上檔賣壓，隨即再次翻黑、並一路在盤下匍匐，加權指數終場下跌13.77點、以21660.66點作收，成交量約2947億元。

美國經濟數據偏弱，加上川普與特斯拉執行長馬斯克關係破裂，特斯拉股價大跌，拖累美國科技股走弱，昨日台股電子股也疲乏，電子股權值股中僅聯發科（2454）止跌反彈收紅，AI族群下挫，代工大廠緯創（3231）營收創新高股價卻重挫逾4%，廣達（2382）也跌近2%。

觀察三大法人動向，昨日外資賣超136.73億元、投信買超38.04億元、自營商賣超24.55億元，三大法人合計賣超123.25億元；外資台指期淨空單昨增加1443口，累積外資期貨淨空單約為3.85萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰認為，川普與中國國家主席習近平通話後，市場寄望關稅戰降溫，股市有望回歸平穩，但川普、馬斯克起爭執，加上台灣仍有晶片關稅疑慮未解，台股仍有上檔壓力，觀望量縮格局猶在，建議投資人不需急著進場。

群益期貨指出，昨日外資現貨、期貨悲觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月、週選保守，整體籌碼面略為樂觀。而從技術面來看，台股各均線壓縮靠攏，短線待台股三角收斂結束後，台股將隨量能放大走出明顯波動趨勢。（記者歐宇祥）

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