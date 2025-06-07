運價連5漲 美東線強漲11%

SCFI連5漲，四大主要航線運價全數走揚，又以遠東到美東漲幅最高，達11.14%。（示意圖，長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）大漲167.64點，指數來到2240.35點，漲幅達8.08%，為連5漲，其中，四大主要航線運價全數走揚，又以遠東到美東漲幅最高，達11.14%。

市場人士指出，下週遠東到美西航線現貨市場報價每大櫃（40呎櫃）達5400美元、美東7000美元，在船商紛紛將船舶調往美國線下，歐洲線艙位緊俏，現貨市場下週報價每大櫃2400-2500美元，且不排除15號之後再漲500美元。

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市場人士表示，美國關稅豁免期到7月9日，而遠東到美西航線時程約18-20天，下週貨物運送還來得及。

根據最新公告的運價指數，遠東到歐洲線運價每TEU（20呎櫃）1667美元，上漲80美元；地中海線每TEU為3302美元，上漲241美元；美西每FEU（40呎櫃）5606美元，上漲434美元；美東每FEU為6939美元，上漲696美元，漲幅11.14%。

長榮（2603）昨日公告5月營收，因新台幣升值，單月營收263.72億元，月減12.1%、年減18%。

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