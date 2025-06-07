飆股幕後》台幣升值加持 卜蜂衝35年新高

受惠台幣升值，加上今年第一季稅後淨利達7億元，年增近9成，激勵股價在5月中旬衝上116元的35年來新高，昨收在113元。圖為卜蜂董事長鄭武樾。（資料照，記者楊雅民攝）

記者楊雅民／特稿

白肉雞大廠台灣卜蜂（1215）去年營收年減4.1%，今年累計前4月營收又微幅衰退，不過卜蜂今年第一季稅後淨利達7億元，年增近9成，毛利率首度突破21%，每股稅後盈餘2.38元，創下單季歷史新高，激勵股價在5月中旬衝上116元的35年來新高，昨收在113元，不過卜蜂單日成交量已連續4日落在千張以下，投資人介入宜注意流動性風險。

外資持續加碼 投信小量買超

台灣卜蜂3月初股價重返百元大關，4月7日受到美國啟動對等關稅引爆全球股災影響，股價一度下挫至90.5元的波段低點，由於首季獲利亮眼，加上台幣急升，進口大宗穀物的成本可望降低，成為受惠的內需概念股。

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外資從5月2日至昨日，持續加碼買超卜蜂股票共6907張，投信也小量買超2908張，帶動卜蜂股價反彈，目前外資持股的比重已攀升至41.71%的歷史新高。

卜蜂表示，去年國人疫後大量出國，造成台灣消費減少，公司營收呈現微衰走勢，不過今年4月合併營收23.86億元，已扭轉單月營收連3衰走勢，年增8.53%，累計1～4月合併營收達90.83億元，年減0.3%。

今年雞價回升、豬價維持在高檔，且卜蜂在桃園打造的分切廠預計7月啟用，1年可挹注約30億元營收，今年大約可帶進約15億營收。

至於位於雲林斗六科學園區的無添加藥物AI人工智慧自動化飼料廠，目前每月產能已達1萬噸，預估今年飼料廠產能每個月將增加至1.5萬噸，因此卜蜂預期今年營運會比去年好。

但仍須觀察美中貿易戰、烏俄戰爭的影響、未來大宗穀物價格波動、油價、匯率、家禽和家畜價格變化等外在不可控制因素。

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