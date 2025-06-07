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飆股幕後》跟進台光電 台燿月漲近4成

2025/06/07 05:30

市場資金湧向PCB族群，台燿獲得外資喊買，投信也跟進，台燿股價從5月以來大漲38.9%。（示意圖，中央社資料照）市場資金湧向PCB族群，台燿獲得外資喊買，投信也跟進，台燿股價從5月以來大漲38.9%。（示意圖，中央社資料照）

記者卓怡君／特稿

銅箔基板廠台燿（6274）在AI伺服器與網通交換器訂單帶動下，高階高頻高速M8材料出貨大增，營收走揚，隨著龍頭廠台光電（2383）股價領先創高後，市場資金湧向PCB族群，台燿獲得外資喊買，投信也跟進，台燿股價從5月以來大漲38.9%。

外資點名買超 投信跟進大買

AI伺服器對於高階銅箔基板需求大增，外資點名台燿是少數可供應高階M7與M8級高階銅箔基板的廠商，台燿本波漲勢由5月外資買進帶動，統計5月1日至6月6日為止，外資買超台燿達1.36萬張，投信6月起才大舉買進。

台燿5月合併營收21.3億元，月減9.3%、年增10.1%，月減主要受到新台幣升值近10%影響，外資預估，銅箔基板產業處於供不應求熱況，上修台燿第二季產能利用率到逾90%，6月合併營收可望月增9%、年增20%，動能來自AI伺服器客戶新訂單出貨，同時800G交換器訂單續增，營運有望一路旺到7月。估算台燿目前本益比偏低，預估今年每股稅後盈餘為11.3元、明年為14.6元、後年為17.4元，今年毛利率有望逐季走高，預估第二季到第四季毛利率分別為22.7%、23.3%、24%。

美系外資預估，在高階材料與急單效應下，台燿第二季產能利用率接近滿載，下半年新增800G交換機新客戶，泰國廠開始貢獻營收，M9材料有望在明年量產，推升台燿獲利能力。

不過法人也表示，台燿股價短線急漲，昨收189元，已逼近去年4月的歷史高點201.5元，近兩日攻高量能卻無法跟上，需留意獲利回吐賣壓，不宜過度追高。

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