擴大AI布局 和碩美國廠選址首選德州

和碩看好目前3大產品線皆按進度推行，近期評估赴美設廠計畫進入最後階段，德州被視為優先考量地點。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠和碩（4938）管理階層昨於股東會後表示，近期評估赴美設廠計畫進入最後階段，德州被視為優先考量地點。隨著AI伺服器需求升溫，加上電動車布局擴大，集團啟動新一波產能全球重整策略，不僅能降低關稅與運費壓力，更為爭取北美客戶大單做出中長期布局。

選址3要件 電力、土地與勞工

和碩表示，美國新廠區的選址地點將以電力取得、土地與人力成本、自動化可行性及政府優惠條件為主要評估指標，尤其AI伺服器產品對於電力穩定性與工程師密度要求高，德州具備相對競爭優勢。目前選址案已進入最後評估階段，預計最快本月或下月提報董事會通過後對外公布。

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墨西哥廠預計Q3量產

在AI伺服器方面，和碩指出，去年已啟動墨西哥生產基地建置，預計今年第3季正式量產，當地也已新增部分自動化產線，以因應下游客戶的訂單需求。此外，集團近年亦積極深耕電動車市場，除了美系龍頭廠成為長期合作夥伴外，第2、第3家電動車品牌合作案則將於今年底、明年初以及2027年陸續啟動。

台AI聚落優勢 聚焦高階製造

和碩早在川普第1個任期就已著手產能去中化，現在進一步面對美國關稅政策造成的產業不確定性，同步在馬來西亞、印度、東南亞持續擴大產能。馬來西亞廠區第二季已順利量產出貨，印度廠則預計下半年將推出網通新產品。

在稀土與零組件供應風險方面，和碩亦加快在地化腳步，協助客戶在中國以外建立替代性供應鏈。目前包括馬達、電池、無線模組、光學模組與光達等零組件均已展開在地設計與製造，部分資通訊與車用產品也已完成材料替換設計，確保供應穩定性。

儘管集團積極進行產能分散布局，和碩仍表示，台灣在AI伺服器製造領域擁有產業聚落優勢，短期內仍是公司高階製造與研發基地，未來也將保留一定比例的核心產能，以發揮台灣的技術密度與供應鏈完整性優勢。

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