晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

擴大AI布局 和碩美國廠選址首選德州

2025/06/07 05:30

和碩看好目前3大產品線皆按進度推行，近期評估赴美設廠計畫進入最後階段，德州被視為優先考量地點。（記者方韋傑攝）和碩看好目前3大產品線皆按進度推行，近期評估赴美設廠計畫進入最後階段，德州被視為優先考量地點。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠和碩（4938）管理階層昨於股東會後表示，近期評估赴美設廠計畫進入最後階段，德州被視為優先考量地點。隨著AI伺服器需求升溫，加上電動車布局擴大，集團啟動新一波產能全球重整策略，不僅能降低關稅與運費壓力，更為爭取北美客戶大單做出中長期布局。

選址3要件 電力、土地與勞工

和碩表示，美國新廠區的選址地點將以電力取得、土地與人力成本、自動化可行性及政府優惠條件為主要評估指標，尤其AI伺服器產品對於電力穩定性與工程師密度要求高，德州具備相對競爭優勢。目前選址案已進入最後評估階段，預計最快本月或下月提報董事會通過後對外公布。

墨西哥廠預計Q3量產

在AI伺服器方面，和碩指出，去年已啟動墨西哥生產基地建置，預計今年第3季正式量產，當地也已新增部分自動化產線，以因應下游客戶的訂單需求。此外，集團近年亦積極深耕電動車市場，除了美系龍頭廠成為長期合作夥伴外，第2、第3家電動車品牌合作案則將於今年底、明年初以及2027年陸續啟動。

台AI聚落優勢 聚焦高階製造

和碩早在川普第1個任期就已著手產能去中化，現在進一步面對美國關稅政策造成的產業不確定性，同步在馬來西亞、印度、東南亞持續擴大產能。馬來西亞廠區第二季已順利量產出貨，印度廠則預計下半年將推出網通新產品。

在稀土與零組件供應風險方面，和碩亦加快在地化腳步，協助客戶在中國以外建立替代性供應鏈。目前包括馬達、電池、無線模組、光學模組與光達等零組件均已展開在地設計與製造，部分資通訊與車用產品也已完成材料替換設計，確保供應穩定性。

儘管集團積極進行產能分散布局，和碩仍表示，台灣在AI伺服器製造領域擁有產業聚落優勢，短期內仍是公司高階製造與研發基地，未來也將保留一定比例的核心產能，以發揮台灣的技術密度與供應鏈完整性優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財