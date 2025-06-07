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「人形機器人少不了視覺」 大立光：有利光學產業發展

2025/06/07 05:30

大立光昨舉辦股東會。圖右為董事長林恩平、左為總經理黃有執。（記者歐宇祥攝）大立光昨舉辦股東會。圖右為董事長林恩平、左為總經理黃有執。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）也切入機械人商機。董事長林恩平昨表示，現在大立光有不只一家客戶，人形、機器手臂都有切入，不過還未量產，估人形機器人視覺產品將在年底前出貨給海外客戶，並持續觀察規格變化；機器人移動、測距、對焦等功能仍需由硬體支援，有利於光學產業發展。

關稅＋匯率攪局 下半年不樂觀

他坦言，下半年受美國關稅、匯率波動影響，營運「沒有樂觀理由」，不過將進入傳統旺季，因新機種備貨，6、7月客戶拉貨動能會逐漸增強，8月動能也會強於7月，產能估第三季滿載。

近期各國匯率頻繁波動，對企業營運造成影響，林恩平指出，大立光的現金部位台幣、美金各半，且沒有特別避險，近期受匯率波動影響，5月台幣升值對單月的毛利率影響為4至5個百分點，美元也將產生匯損。

Q3產能利用率滿載

不過第三季起進入產業旺季，林恩平預期，下半年營運仍將優於上半年，第三季產能利用率滿載，台中7200坪新廠將在第三季底完工，擴充手機鍍膜產能，今年會再加買設備，待有空間時移入；目前大立光自有廠房（含新廠）總共10座，加上2座租用廠房。

針對非手機領域，林恩平也說，車用鏡頭持續接新案並小量出貨，但轉投資的大根光學尚未獲利，子公司隱形眼鏡廠星歐等2公司已獲利，各項事業需要時間耕耘，目前沒有子公司掛牌規劃；轉投資則持續物色中，沒有設定目標領域，但還沒看中意的標的。

與德商訴訟 不影響產線

近期大立光仍陷與德商MVTec的軟體侵權案中，有媒體報導稱，大立光恐會因德商要求停用軟體而產線停擺，引發市場關注，林恩平昨日則強調，與德商訴訟「不會影響產線」，對營運、財務也沒有影響，此案正在走司法程序，會尊重司法判決。至於與同業的侵權訴訟則已和解撤告。

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