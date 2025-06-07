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預算遭刪凍、土地難取得 13萬戶社宅興辦計畫卡關

2025/06/07 05:30

OURs都市改革組織昨偕同立委牛煦庭（中）、張宏陸（左二）、黃珊珊（右二）等人在立法院舉行記者會，呼籲行政院儘速核定內政部社宅興辦計畫。（記者叢昌瑾攝）OURs都市改革組織昨偕同立委牛煦庭（中）、張宏陸（左二）、黃珊珊（右二）等人在立法院舉行記者會，呼籲行政院儘速核定內政部社宅興辦計畫。（記者叢昌瑾攝）

〔記者李文馨／台北報導〕賴政府上任後拋出八年「百萬租屋家庭支持計畫」，估計二○二四年至二○三二年間再增加興建十三萬戶社宅，但內政部去年八月提出的興辦計畫，行政院至今仍未核定。民進黨立委張宏陸說，主要卡在預算被砍後要重新調挪，以及社宅的土地問題；OURs都市改革組織秘書長彭揚凱直言，中央掏錢在六都蓋社宅，是在解決六都民眾的居住問題，卻還要跟六都政府買地，這對內政部實在不合理。

民團籲政院儘速核定內政部計畫

多個民團及朝野立委昨在立法院召開「呼籲儘速核定內政部社宅興辦計畫」記者會。彭揚凱表示，內政部根據過去興建社宅的經驗，對下一個八年制定詳細的計畫，並分析有多少資金缺口，行政院若有疑慮，不能要求內政部這隻馬又會跑、又要少吃草，行政院應出面解決資金及財務問題。

他認為，房地合一稅九年總共收了二七九五億元，社宅建設只分到八十九．二億元，內政部計畫要求二○二五年起提高分配比例，行政院卻不同意，這對內政部非常為難。他也說，內政部未來八年的社宅預算，其中最大的支出項目是要花八百億元跟地方政府買土地，因為政院要求地方整體開發留下三％至五％的土地做社宅，但卻要內政部編預算去買這些土地，實在不合理。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，社宅做為一個準社會福利政策，就是弱勢照顧為優先，政府認為社宅政策見效太慢了，寧可選擇立竿見影、短期效果、煙火式的租金補貼政策。

民進黨立委張宏陸解釋，行政院至今未核定的原因有二，包含預算被砍後要重新調挪，以及社宅的土地問題。「我們都很急，賴總統比我們更急」，他呼籲，行政院應該快一點核定計畫，不要再拖了，現在只差把預算分配的比例算出來，應該很快就會核定。

民眾黨立委黃珊珊指出，房地合一稅本來就是為了居住正義而設，但現在用於居住正義的經費卻非常少。她說，賴總統提出要設主權基金，希望投資收益應該優先用於住宅政策，特別是興建社宅，目前要達到社宅占比五％的目標還很遙遠。

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