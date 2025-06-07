斥資50億美元 AWS在台資料中心正式啟用

AWS台灣暨香港總經理王定愷去年宣布，2025年在台灣推出AWS基礎設施區域。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕亞馬遜昨宣布，旗下Amazon Web Services（AWS）的亞太（台北）區域正式啟用，開發者和企業將能選擇位於台灣的AWS資料中心執行應用程式，並為終端用戶提供服務，同時滿足客戶資料在地儲存的需求。做為對台灣長期承諾的一部分，亞馬遜計畫投資超過五十億美元，以支援台灣資料中心的建設、營運和維護。

為了加速雲端應用在亞太地區普及，亞馬遜持續投入人才培育，在台灣已培訓超過二十萬名雲端技術人員。AWS計畫聘用並培養更多在地人才，在台灣支援和營運新的AWS區域。根據亞馬遜的求職網頁，在台灣釋出七十五個職缺，包含軟體開發、硬體開發、IT及行銷、廣告人員等，地點分布在台北和新竹。

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AWS基礎設施服務副總裁Prasad Kalyanaraman在聲明中表示：「新的AWS亞太（台北）區域將使各種規模的組織能運用我們廣泛的雲端服務，從基礎的運算與儲存，到進階的分析與人工智慧（AI），並滿足資料在地儲存的需求。台灣及亞太地區的組織現在可以運用AWS全球基礎設施，同時享受只有個位數毫秒的低延遲，進而加速創新、提高營運效率、促進業務成長，並為終端用戶提供更好的體驗。」

卓揆樂見亞馬遜深耕台灣

行政院長卓榮泰說，感謝亞馬遜展現深耕台灣的信念，讓AWS亞太（台北）區域正式落地啟用，這不只彰顯了台灣在全球供應鏈中的重要夥伴角色，更代表AWS與台灣密切合作的厚實基礎。

卓榮泰強調，行政院樂見AWS持續深化與台灣政府及產業的合作，未來不管是在加速企業轉型，或是推動雲端運算、AI等新興科技的發展，期待透過台灣科技實力與AWS創新技術的結合，共同推動數位生態系發展，為全球科技發展做出貢獻。

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