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美非農就業優於預期 失業率維持4.2％

2025/06/07 05:30

美國勞工統計局昨發布5月非農就業數據，新增非農就業達13.9萬人，失業率維持在4.2％，優於市場預期的13萬人。（法新社資料照）美國勞工統計局昨發布5月非農就業數據，新增非農就業達13.9萬人，失業率維持在4.2％，優於市場預期的13萬人。（法新社資料照）

下修3、4月人數 加深市場美化數據疑慮

〔記者高嘉和／綜合報導〕雖然先前公布的ADP私人就業報告顯示五月新增就業遠低於預期，但美國勞工統計局昨發布五月非農就業數據，新增非農就業達十三．九萬人，失業率維持在四．二％，優於市場預期的十三萬人；但下修三、四月就業數據，合計較先前報告減少九．五萬人，加深市場對官方數據恐美化真實就業市場的擔憂。

根據勞工統計局報告，五月非農就業新增人數十三．九萬人，與過去十二個月平均每月增加的十四．九萬人差異不大；失業率自去年五月以來一直維持在四％到四．二％窄幅區間內波動；五月失業總人數七二○萬人，變化也不大。

報告也顯示勞動參與率和就業人口比率輕微下降。五月勞動參與率下降○．二個百分點至六十二．四％，就業人口比率下降○．三個百分點至五十九．七％。

聯邦政府就業人數 5月再減少2.2萬人

從行業來看，五月就業成長主要集中在幾個領域，包括醫療保健、休閒和酒店及社會援助領域持續呈現上升趨勢。值得注意的是，聯邦政府的就業人數持續下降，五月又減少了二．二萬人，自今年一月以來已累計減少五．九萬人。

報告還下修過去兩個月的就業數據，三月非農就業總數從原先報告的增加十八．五萬人下修至增加十二萬人，減少了六．五萬人；四月也從原先增加十七．七萬人下修至增加十四．七萬人，減少了三萬人。這意味著三、四月總計新增就業人數，比先前報告合計減少了九．五萬人。

就業市場的強韌度是聯準會（Fed）在制定貨幣政策、特別是決定利率走向時的核心考量之一，但官方與民間調查的就業數據持續出現背離，加上勞工局回溯下修前兩個月的非農就業數據，恐讓聯準會或市場對美國真實的就業情況更加感到困惑。

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