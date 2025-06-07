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台續列觀察名單 美未要求台幣升值

2025/06/07 05:30

美匯率報告揭曉！台灣續列觀察名單，未要求台幣升值 。（資料照）美匯率報告揭曉！台灣續列觀察名單，未要求台幣升值 。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕備受市場關注的美國財政部上半年匯率政策報告終於出爐！一如中央銀行先前預期，我國在美方三項標準中僅兩項觸及，續列觀察名單；美方報告對我提出兩項建議，包括注意匯率風險以及匯率應反映經濟基本面，並未要求新台幣升值。

央行表示，美國財政部此次檢視標準為二○二四年一整年，台灣去年對美國商品及服務貿易順差達七四○億美元、台灣經常帳順差對GDP（國內生產毛額）比率為十四．二％、央行淨賣匯約一六○億美元（占GDP之負二．一％），台灣因僅觸及美方三項檢視標準的前兩項，因此被列為觀察名單。

美建議︰匯率反映經濟基本面

非銀行金融部門留意匯率風險

央行指出，美方報告對我提出兩建議，第一、密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險；第二、央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。央行說，自四月二日美國提出對等關稅以來，美國財政部並未要求新台幣升值。

央行表示，美方相關建議與央行的經營目標及匯率政策一致，一直以來，央行與美國財政部的溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等相關議題交換意見。

四月以來新台幣走勢逆轉，由先前大貶轉為急升，央行也從阻貶改為阻升，外界擔心央行可能踩到美方第三項檢視標準「紅線」（即淨買匯金額對GDP比率逾二％，且十二個月中有八個月（含）以上為淨買匯），下半年被列匯率操縱國機會大增。

不過從央行揭露訊息來看，確實四月底、五月初干預力道較大，五月下旬以來市場供需已逐漸平穩，由於去年下半年至今年三月前央行都還是淨賣匯，若六月金融市場沒有太大波動，應該不用太擔心。

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