川普2.0首份匯率報告》指控中缺乏透明度 罕見幫楊金龍背書

一表看懂 川普2.0首份匯率報告

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國財政部發布總統川普重返白宮後首份匯率政策報告。報告中並未點名任何國家為匯率操縱國，共九國被列入觀察名單，但對中國的用詞較為強烈，指控其匯率政策和貿易行為上缺乏透明度，並將其列為「最引人注目」的對象；報告也罕見分析新台幣在五月初急速升值的原因，間接背書了我國中央銀行總裁楊金龍此前多次強調美國並未施壓新台幣升值的說法是實話。

本次匯率觀察名單包括原有的中國、日本、韓國、台灣、新加坡、越南與德國，新增愛爾蘭和瑞士，列入觀察名單國家達到九個；這些國家雖未完全符合匯率操縱的全部標準，但已滿足部分條件，因此受到密切關注。

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美國財政部長貝森特在聲明中明確表示，美國將不再容許以總體經濟政策來促成對美貿易失衡的局面，並強調財政部未來將運用所有可用工具，對不公平的貿易行為實施有力的反制措施。專家分析，這可能是因為去年美元走強，許多國家反而需要出手支撐本國貨幣，而非使其貶值以爭取出口優勢。

台灣已連續第七次被列入觀察名單，報告罕見地分析新台幣在五月初急速升值的原因，包括連假造成市場流動性較差、台灣出口商拋售美元及外國投資機構匯入資金，這些因素增加美元供給，導致新台幣明顯升值；這等同是幫楊金龍先前強調美國並未施壓新台幣升值的說法「背書」。

預估11月可確定中國是否操縱匯率

這次報告對中國的用詞較為強烈，將其列為「最引人注目」的對象；財政部官員透露，美國未來可能會找到中國操縱匯率的證據，預計下一次報告（預計今年十一月）就可確定中國是否有操縱人民幣的行為。

日本也再次被列入觀察名單。報告指出，日銀政策緊縮應該繼續推行，以反映包含成長與通膨的國內經濟基本面，這將有助於日圓的正常化和雙邊貿易的再平衡；分析認為，這顯示川普政府將注意力聚焦日本央行（日銀）的超低利率，是造成日圓兌美元匯率持續走弱的主因。

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