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財經青紅燈》新光吳家低調的黑馬

2025/06/06 05:30

新紡（1419）董事長吳昕恩（左），與其兄新紡副董事長暨新光產險（2805）董事長吳昕紘（右），在昨日新紡股東會後連袂接受媒體訪問（記者陳柔蓁攝）新紡（1419）董事長吳昕恩（左），與其兄新紡副董事長暨新光產險（2805）董事長吳昕紘（右），在昨日新紡股東會後連袂接受媒體訪問（記者陳柔蓁攝）

一向低調、且不主動加入家族紛爭的新光集團二代吳東賢家族，雖然在兄弟互爭家族事業主導權時較像是邊緣人，但三代的新光產險董事長吳昕紘、新光紡織董事長吳昕恩兄弟，最近是利好不斷，可說是家族最早出圈的三代「黑馬」。

新光集團吳家二代四兄弟中，老二吳東賢被視為個性最為溫和，因身體不佳，早在2009年就將新紡董事長交棒給長子吳昕紘，同年再接棒新產董事長，吳昕紘也是新光第三代完全接班的第一人；之後吳昕紘再將新紡董座交給弟弟吳昕恩。

新光集團老臣透露，當年吳東賢急著交棒給吳昕紘，只有大哥接受，老三與老四都認為姪兒太年輕了、勸阻慢一點，一度讓吳東賢不諒解而將老三、老四在新產席次都給了老大；但沒幾年後，老大看上新紡子公司新光資產旗下一塊與新光醫院相連的1.5萬坪土地，力主雙方合作、協調土地交換與共同開發，但吳昕紘兄弟傾向以養地為主，最終伯姪從董事會一路對壘到股東會。

新光吳家二代為了不同的經營主張，彼此間恩怨分合30年，近來「新新併」似乎可畫下句點，而新產日前股東會，吳昕紘直言不會加入新新併，強調新產獨立經營，未來繼續服務好新光和台新兩大客戶；似也宣示新光二代恩怨到此為主、以後三代登山各自努力。

由吳昕紘主導的新產，日前股東會通過每股配發現金股利7.15元，創歷史新高紀錄，可望穩居金融股王，且相較於壽險業深陷新台幣強升的匯損風暴，新產債券投資以國內債券為主，甚至長期資產配置目標是將外幣投資比重「降至零」。

而吳昕恩掌舵的新紡，因輝達台灣總部確定落腳北士科，新紡因持有大筆士林土地，前陣子股價是一路仰攻；飆漲到連吳昕恩都意外，直言新紡土地活化策略是以出租為主，近來飆漲行情不是很合理。（高嘉和）

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