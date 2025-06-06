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盤勢分析》月線不破 蓄勢挑戰半年線

2025/06/06 05:30

台北股市5日收盤漲56.34點，21674.43點，漲幅0.26%，成交金額新台幣3587.29億元。（中央社）台北股市5日收盤漲56.34點，21674.43點，漲幅0.26%，成交金額新台幣3587.29億元。（中央社）

美股看回不回，費城半導體指數續強，台股昨日由台積電（2330）率領，展開攻擊，台積電股價以1000元開出，但市場信心不足，上檔壓力湧現，台積電漲幅收斂，AI概念股表現不佳，貨櫃三雄股價重挫，加權指數一度逼近平盤，最後靠著台積電拉尾盤，終場小漲56.34點，收在21674.43點，成交量約3659億元。

三大法人昨合計賣超65億元，其中外資買超0.6億元、投信賣超25.5億元、自營商賣超40.1億元；外資台指期淨空單昨小減67口，累積外資期貨淨空單約3.7萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台積電昨股價開高至1000元，但千元壓力沒辦法一次越過，權值股聯發科（2454）收盤下跌逾2%，貨櫃三雄跌幅逾5%，台股本週若可穩在21000點之上，將可形成轉折成功；進入6月中旬後，市場上資金將逐漸轉回殖利率偏高的族群，電子類股在台積電股東會後，暫時沒有進一步的消息面影響，建議在21000點至22000點區間，持有現金3至4成左右，高點可以調節持股，等待未來低接機會。

統一證券指出，台股前天開高走高收最高，一口氣收復5日、10日及月線，技術指標KD、RSI向上彎，MACD綠色柱狀體縮小，技術線型有轉強跡象，短線觀察若3日不破月線，指數有望往半年線邁進。

（記者卓怡君）

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