蘋概雙王鴻海、大立光 5月營收一好一壞

大立光5月營收32.38億元。（資料照）

〔記者方韋傑、歐宇祥／綜合報導〕蘋概股雙王的鴻海（2317）、大立光（3008）昨同步公告5月營收，呈現一好一壞，鴻海5月營收6157億元，受匯率影響較4月衰退3.99%，不過仍較去年增加11.92%，創同期新高紀錄；大立光5月營收則為32.38億元，月減25%、年減7%。

鴻海5月營收6157億元，受匯率影響較4月衰退3.99%，不過仍較去年增加11.92%。（資料照）

鴻海消費智能月增

力抗匯率波動

鴻海累計今年前5月營收為2.9兆元、年增21.65%，同寫歷年新猷。鴻海管理階層指出，以目前訂單能見度來看，預估第二季營運在季對季、年對年表現上都會有顯著成長。

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鴻海表示，旗下四大產品在5月都受到新台幣升值的影響，雲端網路、電腦終端產品業績皆較4月略微衰退，元件及其他產品的衰退幅度更為明顯，不過，消費智能產品因拉貨動能強勁，業績仍有顯著的月增表現。

鴻海提到，第二季雲端網路產品將保持成長趨勢，但是仍舊正值傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，後續仍需關注全球政經局勢及匯率變化的影響。

大立光今股東會

林恩平釋新展望

光學鏡頭龍頭廠大立光5月營收略顯不佳，大立光指出，主要是因新機種少量出貨，預期6月客戶拉貨動能將較5月好一點。大立光累計前5月營收221.47億元，年增21%。

蘋果新機種歷來會在第三季正式亮相，因此第二季是光學產業淡季，且根據法人預估，今年iPhone全球出貨僅年增1.8%，雖優於去年的成長率，但低於平均，不過安卓（Android）手機則將扮演今年全球手機出貨動能，高階手機出貨看增、鏡頭規格也提升，均有利於大立光。

除手機外，大立光近期也切入人形機器人商機，估下半年小量出貨人形機器人應用鏡頭給歐美客戶，維持市場領先地位。大立光今（6日）將舉辦股東會，董事長林恩平將釋出最新營運看法。

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