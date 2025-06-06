晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

蘋概雙王鴻海、大立光 5月營收一好一壞

2025/06/06 05:30

大立光5月營收32.38億元。（資料照）大立光5月營收32.38億元。（資料照）

〔記者方韋傑、歐宇祥／綜合報導〕蘋概股雙王的鴻海（2317）、大立光（3008）昨同步公告5月營收，呈現一好一壞，鴻海5月營收6157億元，受匯率影響較4月衰退3.99%，不過仍較去年增加11.92%，創同期新高紀錄；大立光5月營收則為32.38億元，月減25%、年減7%。

鴻海5月營收6157億元，受匯率影響較4月衰退3.99%，不過仍較去年增加11.92%。（資料照）鴻海5月營收6157億元，受匯率影響較4月衰退3.99%，不過仍較去年增加11.92%。（資料照）

鴻海消費智能月增

力抗匯率波動

鴻海累計今年前5月營收為2.9兆元、年增21.65%，同寫歷年新猷。鴻海管理階層指出，以目前訂單能見度來看，預估第二季營運在季對季、年對年表現上都會有顯著成長。

鴻海表示，旗下四大產品在5月都受到新台幣升值的影響，雲端網路、電腦終端產品業績皆較4月略微衰退，元件及其他產品的衰退幅度更為明顯，不過，消費智能產品因拉貨動能強勁，業績仍有顯著的月增表現。

鴻海提到，第二季雲端網路產品將保持成長趨勢，但是仍舊正值傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，後續仍需關注全球政經局勢及匯率變化的影響。

大立光今股東會

林恩平釋新展望

光學鏡頭龍頭廠大立光5月營收略顯不佳，大立光指出，主要是因新機種少量出貨，預期6月客戶拉貨動能將較5月好一點。大立光累計前5月營收221.47億元，年增21%。

蘋果新機種歷來會在第三季正式亮相，因此第二季是光學產業淡季，且根據法人預估，今年iPhone全球出貨僅年增1.8%，雖優於去年的成長率，但低於平均，不過安卓（Android）手機則將扮演今年全球手機出貨動能，高階手機出貨看增、鏡頭規格也提升，均有利於大立光。

除手機外，大立光近期也切入人形機器人商機，估下半年小量出貨人形機器人應用鏡頭給歐美客戶，維持市場領先地位。大立光今（6日）將舉辦股東會，董事長林恩平將釋出最新營運看法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財