川普又施壓要求降息》Fed褐皮書：關稅干擾加劇

美國「小非農」ADP就業報告四日公布五月私人企業新增就業人數不如預期後，美國總統川普發文要求Fed立即降息。圖為聯準會主席鮑爾。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）四日公布「褐皮書」報告指出，過去幾週美國許多區域的經濟活動減緩，因美國總統川普調升關稅，這也導致成本和物價面臨上漲壓力，家庭和企業對支出採取謹慎的態度。而在「小非農」ADP就業報告四日公布五月私人企業新增就業人數不如預期後，美國總統川普發文要求Fed立即降息。

示警美經濟活動減緩

「褐皮書」報告指出：「許多區域的經濟活動減緩，所有區域都通報經濟和政策不確定升高，導致企業和家庭在做支出決定時採取猶豫和謹慎的態度。」今年一月，Fed轄下十二個地區都通報經濟成長，但最新出爐的「褐皮書」報告顯示，僅三個地區通報經濟成長，六地區通報經濟放緩。

請繼續往下閱讀...

自川普今年一月重返白宮以來，已對幾乎所有貿易夥伴徵收十％關稅，對中國進口商品的關稅更高，他也對進口鋼鋁和汽車徵收關稅。經濟學家和Fed官員先前就警告，關稅可能導致通膨和就業市場數據惡化，而「褐皮書」報告顯示，儘管情況不一，上述情況已經發生。

報告說，整體而言，經濟展望略顯悲觀且充滿不確定性，與上次報告相比沒什麼變化，各地區普遍通報預期未來成本和物價上漲速度將加快，計畫將關稅引發的成本轉嫁出去的企業，預計在未來三個月採取行動。所有地區也描述企業對勞動力的需求降低，有些企業已經停止聘用並計畫裁員。

ADP四日公布五月私人企業新增就業人數僅三．七萬人，創二○二三年年初以來最低，也低於四月的六萬人。川普在自家社群平台「真相社群」發文痛批：「ADP數據出爐了，『慢半拍』鮑爾必須立刻降息！」

國際貨幣基金（IMF）第一副主席高蘋娜（Gita Gopinath）表示，貿易戰對新興市場央行的挑戰大過COVID-19，在面對疫情來襲時，他們能迅速放鬆貨幣政策，但關稅對開發中國家和全球市場的衝擊難以預測，使其工作更為艱難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法