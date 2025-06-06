美出口管制奏效》美商務部長︰中國不具備量產先進晶片能力

美國商務部長盧特尼克四日在參議院聽證會表示，川普政府正在針對前總統拜登「晶片法」補助款，與半導體公司重新談判，並舉台積電是成功案例，以確保美國獲得更多的國內投資。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克四日表示，川普政府持續就前朝拜登政府二○二二年簽署的「晶片法」，與獲得補貼的半導體公司重談協議，以確保美國獲得更多的國內投資，並舉台積電是成功案例。盧特尼克並說，中國目前不具備大規模生產先進晶片的能力，顯示美國的出口管制措施正在限制中國的技術進步。

「台積電是成功案例」拜登晶片法補貼將重談 擴大投資美國

盧特尼克在聯邦參議院撥款委員會舉行的聽證會上指出，拜登時代的一些補貼似乎過於慷慨，「我們持續在重新談判，當然目標是在造福美國納稅人，我們用同樣的補貼獲取更大的價值」。

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暗示部分晶片補貼將取消

盧特尼克舉台積電今年三月決定提高對美國的投資為例，稱台積電由先前承諾的六五○億美元，再增加一千億美元，但美國政府給台積電的補貼並沒有增加，還是只有六十六億美元；他說，「重談的協議都會越來越好，只有根本不該達成的協議才不會達成」，似乎暗示重新談判後，並非所有的補貼都會獲得保留。

拜登政府二○二二年簽署的「晶片法」，投入五二七億美元鼓勵半導體公司在美國從事研發和製造，獲得補貼的包括台積電、英特爾、三星電子、SK海力士和美光等。但川普一直敦促國會取消這項法案，認為提供補貼是浪費錢，因透過關稅就可以讓半導體廠商赴美投資，但國會議員對於取消該法的意願不高。

盧特尼克先前暗示，美國商務部可能扣住補貼，以施壓半導體廠商跟隨台積電的腳步，擴大在美國的投資計畫。

中國先進晶片產能僅20萬片

難以滿足中企需求

盧特尼克還說，中國可能可以生產約二十萬片可用於訓練人工智慧服務或運作智慧手機的先進晶片，但與中國的需求相比，這個數字可說微乎其微，這顯示中國目前不具備大規模生產先進晶片的能力，美國的出口管制措施正在限制中國的技術進步。

市場研究公司TechInsights的數據顯示，中國還需要數千萬枚高端晶片，用於華為和其他國內企業所生產的智慧手機。

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