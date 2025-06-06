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攸關國安戰略 除役燃煤機組 轉緊急備用

2025/06/06 05:30

部分除役燃煤機組轉為「緊急備用」機組，包括高雄大林五號、興達一號、二號機，實則攸關國安戰略。圖為興達電廠。（翻攝官網）部分除役燃煤機組轉為「緊急備用」機組，包括高雄大林五號、興達一號、二號機，實則攸關國安戰略。圖為興達電廠。（翻攝官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕台中市長盧秀燕上任至今屢因中火槓上中央，再提國民黨執政的雞尾酒式供電，不過，盧秀燕相當反對燃煤，事實上火力電廠包括燃氣、燃煤、燃油，為降低空污，中央也力推「增氣減煤」，國內不再新增新的燃煤機組，而部分除役燃煤機組轉為「緊急備用」機組，包括高雄大林五號、興達一號、二號機，實則攸關國安戰略。

台灣能源九十七％仰賴進口，天然氣、燃煤都應具備安全存量。根據能管法，燃煤機組安全存量為三十天以上，遠高於天然氣於二○二七年法定天數達十四天；當有任何意外發生，港口若無法卸煤，燃煤機組仍可運轉超過一個月，因此在國安戰略上，仍必須保留部分燃煤機組轉為緊急備用機組。

攤開台電北到南的燃煤電廠，林口電廠二○一四年起陸續除役，但轉型為超超臨界新機組，高雄大林電廠一、二號機組也是如此；民營電廠麥寮燃煤電廠則將轉為燃氣電廠。

目前大林五號機與興達一、二號機為除役之後轉為「緊急備用機組」，合計三部機組的裝置容量約一五○萬瓩；至於台中電廠目前都未有機組除役，據台電規畫，中火六部新燃氣上線後，既有的十部燃煤可拆四部、留六部，燃煤約剩三三○萬瓩，不過，行政院已允諾，新燃氣上線後，要求台電二○三二年檢討緊備機組的數量。

單一機組年累積運轉時數不得超過720小時

若依照當前大林、興達、中火轉為緊備機組量來看，全開約可貢獻四八○萬瓩，以夏季夜尖峰估算，將可支撐超過十％備轉容量率。

不過，緊備機組不是說開就開，空污法有嚴格規定，單一機組年累積運轉時數不得超過七二○小時，且要「特殊緊急狀況」才能使用，如天災意外、國安考量等，而台電內規則以日、夜尖峰「備轉容量率低於六％」視為緊急狀況，台電也盡量避免在空污季啟動。

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